MMA – UFC: Un giocatore francese ha mostrato uno stato di salute preoccupante durante il peso e il suo incontro è stato annullato (video)

Pubblicato il 3 maggio 2024 alle 20:17



Mentre avrebbe dovuto affrontare il brasiliano Jean Silva da sabato sera a domenica, l’incontro di William Gomez è stato annullato per motivi medici. In effetti, il francese è arrivato molto debole e sconvolto alle operazioni di peso. Un videoclip terrificante si è diffuso anche sui social. Pertanto, l’UFC ha adottato misure adeguate per proteggere il suo combattente. Quest’ultimo ha parlato di questo argomento.

All’inizio di questo venerdì, Guglielmo Gomez È comparso davanti alla stampa per controllare il suo peso. In una sequenza impressionante, possiamo vedere l’atleta francese avanzare lentamente, scendere, accompagnarlo o addirittura trattenerlo affinché non vacilli. Una volta sulla bilancia, viene visualizzato 64,9 kg Gomez Inizialmente convalidato il combattimento, dal momento che il suo avversario Jean Silva Ha superato anche il peso, ma ha subito lasciato pochi dubbi sullo stato di salute del francese. Il suo peso, infatti, era di oltre un chilo inferiore al limite consentito per la sua categoria (-66 kg). Secondo alcuni rapporti, oltre al consueto taglio, Gomez Inoltre vomitava qualche secondo prima di entrare nella stanza.

Tagliare, un’operazione molto pericolosa?

È chiaro che tali immagini hanno fatto interagire molti follower e si sono interrogati sul pericolo del processo di disidratazione nel corpo e hanno costretto l’organizzazione Queen MMA ad adottare misure rigorose per proteggere la salute del francese. Risultato, il combattimento è stato annullato e Guglielmo Gomez Dovrete aspettare ancora un po’ prima di puntare alla quarta vittoria in altrettanti incontri dell’UFC.

” la vita è dura “