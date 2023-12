Il torero annulla il suo matrimonio 30 minuti prima dell’inizio della cerimonia e avvisa i suoi 500 invitati tramite WhatsApp

Questo fine settimana, Carmen Otte, cardiologa, avrebbe dovuto vivere il giorno più felice della sua vita sposando Juan Ortega, una stella del mondo dei toreri. Stanno insieme da dieci anni.

Venerdì sera, il giorno prima delle nozze, i novelli sposi si sono guardati più vicini che mai durante una “festa pre-matrimonio” organizzata per gli amici più cari.

Sabato il sivigliano ha deciso di cancellare tutto 30 minuti prima del concerto. “la sua fidanzata”Aveva appena indossato l’abito da sposa“, come spiega il giornale dario cadice, Era pronto a recarsi nella Chiesa di Santiago a Jerez de la Frontera, in Andalusia, dove avrebbe avuto luogo la loro unione. Quando l’ha chiamata all’improvviso per condividere i suoi sospetti, ha poi avvisato tutti i circa 500 ospiti su WhatsApp.

Sembra che il trentenne abbia preso questa decisione perché…Circostanze personali“. Ora vivrà isolato nella casa che condivide con la fidanzata. Carmen Otte, da parte sua, “È devastata e non riesce a smettere di piangere“.

La famiglia della sposaChi non riesce a credere a quello che è successo“Vuole far pagare tutte le spese del matrimonio al torero.”Non abbiamo il diritto di ferire così gravemente qualcuno in quello che avrebbe dovuto essere un momento felice.“, stima uno dei loro ospiti.