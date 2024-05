Non hai ancora prenotato la tua vacanza? Ecco la settimana più economica per andare quest’estate

Lo studio si è concentrato sulle partenze di aerei solo dagli aeroporti francesi, ma questi risultati potrebbero essere interessanti anche per noi, sapendo che molti belgi vanno dall’altra parte del confine, per salire sull’aereo da Lille o Parigi.

I belgi quest’anno andranno in vacanza: dopo le crisi successive, “la ripresa sarà completa”

La settimana da scegliere per massimizzare il tuo risparmio

Per ridurre il costo del viaggio, dovresti viaggiare per una settimana 26 agosto 2024. Questo sarebbe un ottimo momento per partire e ti farà risparmiare in media il 30%. Rispetto alla settimana del 5 agosto. Scansione del cielor stima che questo rapporto equivalga al risparmio medio 216 euro per una famiglia di quattro persone. È anche utile conoscere l’offerta di voli dall’aeroporto di Lille A Palermo In Sicilia sarà particolarmente interessante in termini di prezzi in questo periodo.

Infine, lo strumento di confronto ci ricorda che i viaggiatori possono sempre ottenere buoni affari utilizzando lo strumento “Esplora il mondo intero” sul loro sito web. Questa è una buona opzione per coloro che hanno orari di vacanza flessibili. Ti permette di trovare i voli più economici in tutto il mondo.