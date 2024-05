Lucas ordina un McWrap da McDonald’s e si ritrova con una lumaca in bocca: ‘Era troppo appiccicoso’

L’11 maggio Lucas Moreau e la sua squadra di calcio si sono fermati in un ristorante McDonald’s a Coudray, una cittadina nel nord della Francia. Il giovane ha ordinato come al solito il menù “McWrap” ma qualcosa è andato storto già dal primo boccone…

“Ho sentito qualcosa di croccante e questo non era normale. Era molto appiccicoso e potevo vedere il guscio di una lumaca“, spiega Lucas ai nostri colleghi di La voce del Nord. Dopo questa aspra scoperta, il giovane si è subito recato allo sportello per chiedere un risarcimento. Le squadre sul posto gli hanno offerto solo il gelato e non si sono scusati.

“Ho inviato un’e-mail sia a McDo France che a Caudry all’inizio della settimana. Dopo che non ho avuto più notizie da loro, ho pubblicato la foto che avevo scattato su Facebook. Quindici minuti dopo, Cordry Restaurant mi ha scritto!Lucas spiega ai colleghi che non sa se risponderà alle richieste del ristorante. Ma il giovane assicura che non metterà mai più piede in questo locale.

Dal canto suo, il ristorante in franchising ha aperto un fascicolo per scoprire come la lumaca possa essere finita nella confezione di un cliente.