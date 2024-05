Le più grandi notizie sulla criptovaluta della scorsa settimana

9:00 ▪

Tra annunci rivoluzionari, sviluppi tecnologici e turbolenze normative, l’ecosistema delle criptovalute continua a rivelarsi una zona di innovazione sconfinata e un campo di battaglia normativo ed economico. Ecco un riepilogo delle notizie più importanti della scorsa settimana su Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, ecc.

Straordinario rimbalzo per le stablecoin con un aumento del 25%.

Le stablecoin hanno recentemente registrato uno sbalorditivo aumento del 25% nella capitalizzazione di mercato. Questo notevole aumento, osservato tra metà ottobre e metà aprile, riflette un massiccio afflusso di capitali nelle criptovalute. Gli investitori utilizzano le stablecoin come rifugio sicuro durante i periodi di volatilità, riflettendo una rinnovata fiducia nel mercato delle criptovalute. La recente stabilizzazione della capitalizzazione di questi asset potrebbe indicare una fase in cui gli investitori sono in attesa di nuovi importanti movimenti.

1 Bitcoin al giorno: la scommessa visionaria di El Salvador per il suo futuro economico

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele riafferma il suo impegno nei confronti del Bitcoin annunciando che il paese continuerà ad acquistare un Bitcoin al giorno, finché le criptovalute non diventeranno inaccessibili con le valute fiat. Da settembre 2021, El Salvador ha adottato Bitcoin come moneta avente corso legale e nel novembre 2022 ha lanciato un programma di acquisto giornaliero per costituire riserve a lungo termine. Attualmente El Salvador possiede 5.748 Bitcoin, per un valore di oltre 360 ​​milioni di dollari, con una plusvalenza di 57 milioni di dollari. Il governo ha anche creato un portafoglio freddo per proteggere questi beni. Questa strategia ambiziosa riflette la fiducia di El Salvador nel potenziale economico di Bitcoin, sebbene la sua adozione rimanga limitata tra la popolazione.

Chainlink sta rivoluzionando la tokenizzazione con il supporto delle principali banche

La Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) ha condotto con successo un esperimento di tokenizzazione in collaborazione con Chainlink e diverse importanti banche statunitensi, tra cui JPMorgan e BNY Mellon. Il progetto, chiamato Smart NAV, mira a standardizzare e accelerare la tradizionale tokenizzazione degli asset utilizzando il protocollo di interoperabilità cross-chain (CCIP) di Chainlink per integrare i dati del valore patrimoniale netto (NAV) su diverse blockchain. Questa iniziativa promette di trasformare la gestione dei fondi e migliorare l’efficienza delle transazioni finanziarie attraverso un’integrazione dei dati continua e sicura.

5 anni di carcere per lo sviluppatore di Tornado Cash

Un tribunale olandese ha condannato Alexei Burtsev, sviluppatore del protocollo Tornado Cash, a 5 anni e 4 mesi di prigione per aver facilitato il riciclaggio di 1,2 miliardi di dollari attraverso la sua richiesta. La decisione altamente controversa punisce Burtsev per aver consentito l’uso dannoso del suo codice open source per attività illecite, nonostante Tornado Cash sia un’app non custodiale e non abbia alcun controllo diretto sui fondi. Questa sentenza solleva interrogativi sulla responsabilità degli sviluppatori di applicazioni decentralizzate e sulle implicazioni per il futuro degli strumenti di anonimizzazione delle criptovalute.

💳 Criptovalute: il test rivoluzionario tra MasterCard e Standard Chartered

Mastercard e Standard Chartered hanno condotto con successo il primo test dal vivo del Multi-Token Network (MTN), condotto nell’ambito del sandbox normativo FinTech dell’Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA). Questo test si è concentrato sulla tokenizzazione dei crediti di carbonio, utilizzando scambi atomici per garantire transazioni irreversibili e simultanee. Questa iniziativa dimostra il potenziale della tokenizzazione per migliorare la flessibilità e la sicurezza delle transazioni finanziarie. Mastercard e Standard Chartered dimostrano così il loro ruolo di pionieri nell’integrazione delle tecnologie blockchain nel settore finanziario.

