Non dimenticare, è un'eccellente auto familiare!

Come la sua sorellina Golf, c'è stato un tempo in cui la Volkswagen Passat era un must nella sua categoria, in questo caso tra le auto familiari. Rinnovata da pochi mesi alla nona generazione, solo in versione station wagon, è uno dei nomi più antichi del Gruppo Volkswagen. Ma questa prestigiosa stirpe è ancora in difficoltà. A riprova di ciò, nel 2023, l’azienda tedesca ha attirato solo 1.660 clienti in Francia, di cui 79 privati! Basti dire, una goccia d'acqua. La Passat è dimenticabile quando è nuova, ma rimane un'eccellente auto stradale usata. Con 8 generazioni vendute, basti dire che ci sono migliaia di modelli disponibili. Per un budget ragionevole consigliamo la settima generazione, commercializzata tra il 2010 e il 2014. I prezzi partono da circa 8.000 € e da 10.000 €, e il chilometraggio ti dà il tempo di vedere cosa succede.

Progettata appositamente per le strade e le autostrade con la famiglia, la Passat offre comfort acustico e di sospensione. © Alex Krasovsky

In questa Passat, se l'abitabilità non è cambiata, tutti gli aspetti pratici sono stati notevolmente migliorati rispetto alla generazione precedente. Il comfort è reale e l'isolamento acustico è meticoloso. Ma per apprezzarlo nel suo vero valore, meglio scegliere le motorizzazioni più potenti. Infatti, il 1.4 TSI e il 1.6 TDI offrono solo una spinta debole, quest'ultimo emettendo un rumore vibrazionale durante le fasi di accelerazione. In alcune versioni, anche la frenata non è delle più soddisfacenti. Infine, è difficile non menzionare il design degli interni, ereditato quasi direttamente dalla Passat del 2005. Tuttavia, al volante, questa Volkswagen piace con il suo telaio solido e lo sterzo preciso.. In città, con le sue dimensioni, la Passat non è chiaramente la più comoda. La station wagon SW offre un volume di carico impressionante (fino a 1.731 dm3) ed è disponibile nella versione Adventure Alltrack.

Affidabilità della Volkswagen Passat 7 usata

Con i pneumatici Continental ContiSeal resistenti alla corsa, la Passat si sente vivace sui dossi. © Alex Krasovsky

Sembra che i problemi della Passat del 2005 siano stati eliminati. Tuttavia, notiamo alcuni FAP e valvole EGR intasati che rinunciano ai TDI, nonché iniettori difettosi.

Cambio DSG: si registrano ancora malfunzionamenti all'inizio della commercializzazione

Freno di stazionamento automatico: a volte impossibile da rilasciare (modelli dal 2015 al 2015)

Aria condizionata: rotta. Sostituzione compressore Delphi

Frizione: malfunzionamenti del cambio manuale a 6 marce

Quale motore scegliere per una Passat usata?

Il display interno non è stato disabilitato, ma i controlli sono stati aggiornati. ©Volkswagen

Motori energia Il nostro feedback Motori 1.4 STI 122 energia 122 Capitolo Il nostro feedback Questo piccolo 1.4 arriva con gli onori. Rimpiangerai i riavvii un po' lenti. Motori 1.4 STI 160 energia 160 capitolo Il nostro feedback Questa versione più attenta è quasi impossibile da trovare negli annunci. Motori 1.8 STI 160 energia 160 capitolo Il nostro feedback Estremamente raro, questo 1.8 non manca di divertimento: è efficiente, agile e completamente composto. Motori 2.0 STI210 energia 210 capitolo Il nostro feedback 210 CV nella station wagon sono buoni. Ma il mercato ha resistito a lungo. Motori 3.6ISF energia 300 capitolo Il nostro feedback Il motore V6 fluido e potente si adatta perfettamente alla Passat. Tuttavia i consumi sono in aumento. Motori 1.6TDI105 energia 105 capitolo Il nostro feedback Questo piccolo 1.6 non ne vale la pena. Solo a livello di incrementi ammette la sua debolezza. Motori 2.0TDI140 energia 140 capitolo Il nostro feedback Il motore diesel ideale per la Passat. Conservatore, prende la Volkswagen con disinvoltura. Motori 2.0TDI170/177 energia 170/177 Cap Il nostro feedback Perché non optare per le versioni da 170/177 CV del 2.0 TDI? Non è molto più costoso. READ Colruyt rifiuta gli aumenti di prezzo di Mondelez: molti prodotti Lu, Milka o Côte d'Or sono esauriti!

I sedili posteriori sono comodi, ma il passeggero centrale non si siede bene. © Alex Krasovsky

Nel 2012, la gamma Volkswagen Passat SW si arricchì con un modello avventuroso chiamato Passat Alltrack. © Automotive Magazine.fr