Carissimi, l’energia nucleare riuscirà a sconfiggere i suoi “veri concorrenti”?

Tuttavia, la cancelliera britannica insiste sul fatto che le centrali nucleari, a differenza delle turbine eoliche e dei pannelli fotovoltaici, possono produrre elettricità 24 ore su 24, anche in assenza di vento e sole. Secondo lui non si dovrebbero quindi paragonare gli alti costi dell’energia nucleare con quelli dell’eolico e del fotovoltaico.

Secondo Woodmack, i veri concorrenti per l’energia nucleare sono l’energia geotermica, le centrali a idrogeno (la blu e la verde), le centrali a gas con dispositivi di stoccaggio della CO2 e i sistemi di stoccaggio dell’elettricità a lungo termine. Tutte queste tecnologie sono in grado di fornire elettricità senza emissioni di carbonio anche in assenza di vento e sole. Woodmack ritiene che per superare queste sfide sia necessario ridurre i costi dell’energia nucleare. “Attualmente, l’energia nucleare è solo una tecnologia tra le altre che fornisce energia a zero emissioni di carbonio in modo ininterrotto“, insiste il consulente. Secondo lui, sarà necessario sostenere l’industria nucleare per aiutarla a svilupparsi. Sia concedendole sovvenzioni, ma anche armonizzando le norme internazionali di sicurezza e facilitando la concessione delle autorizzazioni.

Il netto rinascimento dell’energia nucleare nel mondo: quali sono i paesi più attivi?

Il nucleare è troppo lento per diffondersi?

Da parte sua, Matt Robinson, capo dei servizi strategici della società di consulenza statunitense PSC, ritiene che i concorrenti nucleari dovrebbero diffondersi molto più velocemente di lui, entro il 2035-2040. In effetti, data l’urgente necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica, le tecnologie rapidamente implementabili presentano un serio vantaggio, a suo avviso. “La velocità di diffusione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio è un fattore critico da considerare”.Supporta Matt Robinson. Secondo lui, questo impegno ad andare avanti rapidamente potrebbe giocare a favore delle centrali a idrogeno, che sono più veloci da installare rispetto alle nuove centrali nucleari. “Turbine compatibili sia con il gas che con l’idrogeno sono già in fase di implementazione sul mercatoMatt Robinson dice. Si prevede che queste turbine funzioneranno solo a idrogeno entro il 2030.” Tuttavia, a lungo termine (entro il 2050), la cancelliera ritiene che l’energia nucleare potrebbe svolgere un ruolo più importante. In particolare, decarbonizzando l’ultimo 20% della produzione elettrica.

Ugo Salerno, amministratore delegato della società di ingegneria italiana RINA, è più positivo riguardo all’energia nucleare. “L’energia nucleare sarà una pietra angolare del nostro mix energeticolui spiega. Sebbene le tecnologie alternative siano molto promettenti, il ruolo dell’energia nucleare rimarrà essenziale”. Si specifica, ad esempio, che un impianto a gas con un dispositivo di stoccaggio della CO2 ha un impatto ambientale maggiore di una centrale nucleare.

Infine, Damien Ernst, professore all’Università di Eugene, ritiene che molte delle tecnologie sopra menzionate rappresentino una vera minaccia per l’energia nucleare. Ha aggiunto: “Saremo testimoni dello sviluppo di centri energetici in tutto il mondo, dove il costo di produzione dell’elettricità sarà molto basso.lui spiega. Penso a luoghi molto soleggiati o molto ventosi dove le turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici possono produrre elettricità rinnovabile a costi molto bassi.” Grazie a questa elettricità a basso costo sarà possibile produrre idrogeno verde a un prezzo competitivo, secondo Damien Ernst. Secondo lui sarebbe anche possibile combinare questo idrogeno verde con il carbonio intrappolato nell’aria, per produrre metano sintetico relativamente economico.

Tuttavia, secondo Damien Ernst, le centrali elettriche che funzionano con metano sintetico o idrogeno rappresentano un serio concorrente dell’energia nucleare. Insomma, la concorrenza sarà agguerrita.

Va notato che la stragrande maggioranza degli esperti consultati ritiene che l’energia eolica e il fotovoltaico faranno la parte del leone nella crescita verde. È dietro queste due tecnologie che infurierà la battaglia.

Infine, sottolineiamo che la costruzione di nuove centrali nucleari è diventata vitale per l’industria nucleare. Secondo Woodmac, circa il 75% dell’attuale flotta è stata installata tra il 1970 e il 1990.

Marie-Christine Marghem sul nucleare in Belgio: “Entro il 2027 resteremo senza elettricità”