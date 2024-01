Cosa cambierà per i clienti Orange a febbraio?

Se marzo vedrà molti cambiamenti nel piccolo mondo delle comunicazioni belghe, febbraio sarà molto più tranquillo. Fatta eccezione per Orange, che ha iniziato a disaggregare la sua rete 3G in Vallonia (le Fiandre hanno già iniziato un po').

Se attualmente utilizzi principalmente il 4G e il 5G, non è escluso che per un motivo o per l'altro utilizzi ancora il 3G, ad esempio se hai un modello di telefono molto vecchio. Ma se sei cliente Orange, fai attenzione: a partire da febbraio potresti non essere più in grado di accedere alla rete 3G vallone, a seconda di dove vivi.

Orange non è l'unica compagnia telefonica a dover smantellare la propria rete 3G. Al contrario, il 2024 è l’anno in cui tutti, o quasi, gli operatori dovrebbero partire. Ma è Orange che comincia ad essere smantellato prima degli altri. Per ironia della sorte, l'operatore sarà anche l'ultimo a completare questa operazione, dato che la rete 3G di Orange dovrebbe cessare di esistere nel corso del 2025. Infatti, laddove altri operatori faranno l'unbundling in una volta, Orange stessa lo sta organizzando regione per regione.

Gli altri operatori, dal canto loro, hanno scelto la fine dell'anno per organizzare lo smantellamento della rete 3G, ma a lungo termine la rete 3G dovrà cessare di esistere sul territorio belga così come continuerà la rete 2G, paradossalmente. Ancora un po’ (fino al 2027). È interessante notare, ma probabilmente legato a questioni su scala regionale, che la Francia dovrebbe attendere fino al 2028 o al 2030 per eliminare gradualmente anche la sua rete 3G, che è vista come una rete obsoleta, e dovrebbe invece iniziare con lo smantellamento della rete di seconda generazione (2G).

Ma quali regioni del Belgio saranno colpite per prime dallo smantellamento della rete Orange? Anche se la tempistica non è precisa, Orange ha già fornito una cronologia per le prime regioni coinvolte. Sappiamo già che Namur (e dintorni) sarà la prima regione interessata dallo smantellamento nel Belgio francofono (le Fiandre sono un po' più avanti e hanno già iniziato a smantellare la sua rete nella zona di Viterin).

Dovresti seguire la costa belga e le montagne Wagen, poi Anversa, Gand, Lovanio e Mons. Questo fissa davvero il calendario fino a giugno. Il resto del Belgio dovrebbe quindi seguire l'esempio, anche se non sappiamo ancora in quale ordine…

