Arrivato al centro sportivo dell’Inter cinque anni fa, Thibaut Persin sta cambiando l’orizzonte. È stato trasferito al PSV Eindhoven, dove era già in prestito la scorsa stagione.

Ha lasciato il segno in Belgio segnando uno splendido gol contro il Beerschot al suo debutto. Dopo essersi trasferito da Tipu Persin Al Club Brugge, era un terzino destro più sensibile, notevolmente vittima della concorrenza rispetto a Clinton Mata.

Dopo un nuovo prestito al Westerlo, il giocatore è tornato all’Inter, dove non ha avuto voce in capitolo. Cosa ha spinto i dirigenti a prestarlo a Eindhoven l’anno scorso. Nella seconda divisione olandese, Persen è finalmente riuscito ad ambientarsi per tutta la durata, affermandosi come titolare in una squadra vicina al passaggio alla prima divisione.

Oggi il 21enne sta vivendo una svolta nella sua carriera: è stato acquistato a titolo definitivo dal PSV, con la ferma intenzione di stabilizzarlo, e perché no in futuro anche in Eredivisie. Ha firmato un contratto biennale in Olanda.