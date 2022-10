La Ferrari svela la sua supercar alla 24 Ore di Le Mans

Ferrari già avanti. La supercar italiana dovrebbe essere svelata questa domenica, finalmente sabato sera al galà delle Finali Mondiali, a Imola. L’azienda italiana ha così confermato il suo impegno per il prossimo mondialeResistenza FIA così come nel centenario della 24 Ore di Le Mans con la LMH battezzata 499P. Il nome deriva dalla monocilindrata del motore, abbinata a un prototipo, abbinamento spesso utilizzato dal marchio nel lontano passato della disciplina.

Due versioni Ferrari 499P si presenteranno a Sebring (USA) dall’11 al 12 marzo 2023 per un’introduzione alla stagione. WEC Prima dell’inizio della competizione ufficiale, il 17 marzo, per la gara delle 1000 miglia. due macchine cavallo da salto Gli addobbi, svelati sabato sera, indosseranno un abito giallorosso. Una vernice che crea un legame generazionale con la 312P negli anni ’70, la cui versione finale, la 312 BP, utilizzava lo stesso codice colore nel 1973 durante l’ultima visita del marchio attraverso le Alpi su una classica Sarthoise. Il design di questo nuovo prototipo è stato determinato con il supporto del Centro Stilistico della Ferrari, sotto la direzione di Flavio Manzoni.

La Ferrari utilizzerà i numeri 50 e 51

“Per me e tutta la squadra, questo è un momento emozionante, afferma Ferdinando Canizzo, Direttore Sviluppo. Sappiamo di avere un’enorme responsabilità. Abbiamo progettato e realizzato un’auto nuovissima e particolarmente complessa in tutti i suoi aspetti.

È una sfida senza precedenti che ha motivato tutte le persone, tutte le parti e tutti i reparti della nostra azienda che sono stati coinvolti in questo progetto. Ricominciare da zero è stata una fonte unica e continua di motivazione per trovare soluzioni efficaci per garantire le prestazioni e l’affidabilità del 499P.

Dall’allontanamento dalla prima gara, abbiamo programmato un programma di sviluppo molto intenso, sia al banco prova che in pista, che ha dato interessanti riscontri. Il lavoro di assemblaggio che ci aspetta nelle prossime settimane ci vedrà partecipare a nuovi test in pista che saranno utilizzati per lo sviluppo di tutti i sistemi e l’eventuale integrazione.

Mancano ancora tanti chilometri da percorrere, ma il team comprende l’importanza del progetto e continuerà a dimostrare impegno, passione, maturità e grande professionalità. »

La faccia con il numero intarsiato in cerchio richiama anche i motivi degli anni ’70, in particolare la Ferrari 330 P3/4 e la sua clamorosa tripletta di 24 ore a Daytona 1967. Numeri da competizione per futuri rappresentanti del marchio nella classe Hypercar sono stati annunciati contemporaneamente.

Ritornando al prototipo della sportiva mezzo secolo dopo aver lasciato il campionato di auto sportive alla fine del 1973, su una esporrà simbolicamente il numero 50, mentre sulla seconda porterà il numero 51, un altro numero significativo nella storia di questo sport. cavallo da salto nell’endurance grazie ai successi degli ultimi anni, in particolare da AF Corse al WEC. Due LMH in pista saranno operati da tecnici e ingegneri di Maranello in collaborazione con il team italiano.

“un sogno diventato realtà”

“Il 499P ci permette di tornare alla competizione per la vittoria nel WEC, Aggiunge John Elkann, CEO di Ferrari. Quando abbiamo deciso di impegnarci in questo progetto, abbiamo intrapreso un percorso di innovazione e sviluppo, fedele alla nostra tradizione di vedere il percorso del terreno perfetto per spingere i confini di soluzioni tecnologiche rivoluzionarie.

Soluzioni che alla fine verranno trasferite alle nostre auto su strada. Affrontiamo questa sfida con umiltà, consapevoli della storia che ci ha portato a oltre 20 titoli mondiali di Endurance e 9 vittorie assolute alla 24 Ore di Le Mans. »

Per Antonello Coletta, Responsabile Attività Sportive Ferrari, Il 499P è un sogno diventato realtà. » “Oggi segna un momento importante per tutti coloro che hanno lavorato così duramente a questo progetto negli ultimi due anni, Sviluppare. Abbiamo voluto onorare la nostra storia con tanti riferimenti, piccoli e grandi, a un passato ricco di successi e titoli.

Lo facciamo guardando al futuro, creando una dichiarazione del nostro impegno per il World Endurance Championship. La 499P è un solido prototipo Ferrari, nel pieno senso del termine, e siamo molto lieti di presentarlo ai nostri clienti e ai tanti fan e appassionati del marchio. »

Per quanto riguarda i piloti, la Ferrari lascia ancora la suspense e dovrà attendere la fine dell’anno per svelarlo. Tuttavia, Antonello Coletta, direttore dei programmi di resistenza della Casa, ha confermato che sarebbero stati selezionati dalla famiglia Ferrari.

Anche se non confermati, Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Foucault, Niklas Nielsen e Alessio Rovira sono tutti piloti ufficiali. Gara GT Dev’essere. Scuderia Riserva a Formula 1Antonio Giovinazzi è anche una possibilità.

Per quanto riguarda i team clienti, il brand si sta concedendo un anno di competizione per valutare la possibilità di portare in rete più 499P nel 2024.

Leggi anche> Foto – Due Ferrari LMH in pista a Monza