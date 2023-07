La squadra della Pro League brilla in un’amichevole contro una squadra sotto la vetta europea

Mentre le squadre della Jupiler Pro League hanno iniziato i preparativi due settimane fa, le squadre della Ligue 1 hanno appena ripreso gli allenamenti. Questo sabato, il Cercle de Bruges è riuscito a capitalizzare quel vantaggio mentre si preparava a battere il Monaco 3-0.

Questo sabato, il Monaco ha giocato la prima partita amichevole dell’anno contro il club satellite, il Cercle de Bruges. Se le squadre della Jupiler Pro League sono tornate in campo ben due settimane fa, le squadre della Ligue 1 hanno appena ripreso, soprattutto lunedì scorso.

Quindi ha senso vedere molte amichevoli tra squadre belghe e francesi portare a vittorie nero-giallo-rosse, come i grandi successi dello Standard contro il Marsiglia diverse stagioni fa e dell’Anderlecht contro il Lione la scorsa estate.

Questa volta è stato il Cercle Brugge ad approfittare di questo vantaggio per prepararsi al 3-0 del Monaco. Somers Apre le marcature con un tiro a giro dai venti metri (1-0, 29), prima del raddoppio in avvio di ripresa (2-0, 51).

Le Cercle non si fermerà qui e ne pianterà addirittura un terzo Benvenuto (3-0, 62). al termine della riunione, Daland, sul passaggio in ritardo chiudono 4-0. Una vittoria molto bella per il reparto, che conferma la sopravvivenza di una squadra da tenere d’occhio la prossima stagione.