Non c’è più ma… (VIDEO)

Ne abbiamo parlato la scorsa settimana e il nostro post ha suscitato una grande reazione sui social network: durante l’ultima settimana di aprile è stato realizzato un nuovo passaggio pedonale sull’Avenue Louvre a Liegi, a pochi passi dagli edifici HEC. Il problema è che quando è stato disegnato, Clarke era proprio lì. Ovviamente, gli operai incaricati di questo lavoro non hanno trovato il modo di spostarlo. Forse non sanno a chi appartieni…

Clark in questione è rimasto lì per una buona settimana, senza muoversi di un centimetro. Solo venerdì scorso è finalmente emerso che era stato trasferito. Il luogo che non può essere dipinto è ancora chiaramente visibile, come puoi vedere!