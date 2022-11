“Non c’è logica nelle sue decisioni” Kevin Mirallas critica Roberto Martinez

L’ex Red Devil, ora attivo nell’AEL Limassol, ha mollato l’allenatore della nazionale, pochi giorni prima della Coppa del Mondo in Qatar.

Inserito il 16/11/2022 alle 14:57



SLe possibilità che indossasse di nuovo la Giacca del Diavolo erano pressoché nulle, e ora è sotto la soglia dello zero. In effetti, la recente intervista di Kevin Mirallas, che è stata assegnata al nostro collega di DH, Roberto Martinez, non dovrebbe farvi piacere. E capiamo perché.







In questa intervista, Liégeois non esita a sparare palle rosse al tattico catalano. È ora di cambiare. Se la federazione belga tiene Roberto Martinez, dovrebbe essere l’allenatore, perché ha fatto un buon lavoro in quel ruolo. Ma come allenatore della nazionale, non lo terrei. Secondo me, dovrebbero guardare per un altro allenatore straniero. Sai, il problema con Roberto Martinez è che non c’è logica nelle sue scelte. Alcuni giovani hanno la loro possibilità, altri no. Jeremy Duques ha giocato solo 220 minuti in questa stagione, ma è lì. A differenza di Dodi Lukebakio , che si è dimostrato nella Società delle Nazioni contro l’Olanda. Lo stesso per For Zino Debast, che, secondo me, non ha posto in questa squadra. Non ha ancora dimostrato nulla, a differenza di Brandon Michel, per esempio”.