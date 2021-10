No Way Home (di nuovo) suscita enormi voci tra i fan

Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casaIl film Marvel che sarà trasmesso in streaming nei franchise con i cattivi di vari episodi di Spider-Man continua ad alimentare le sue voci.

Che è tanto meraviglioso quanto terrificante Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa, a partire dal’Ci sono molti personaggi predicati dalle sue varie voci Che, se confermato, verrebbe da chiedersi quanto spazio resta per raccontare una storia su Peter Parker Tom Holland. strano meraviglia In tutto il suo splendore, soprattutto all’uscita John Watts Annuncia che il suo film sarà un game Over per l’uomo ragno.

Perché è questo multiverso che ha fatto il sale di questo aggiornamento sin dal suo inizio. rimorchio per Non c’è posto per casa Rivelaci alla fine Dottor Octopus da uomo ragno 2. Altri cattivi delle precedenti storie cinematografiche sono stati teorizzati (anche quasi certi), ma anche Artisti di Spider-Man del passato. e Le voci sicuramente non si placheranno con il calo degli omaggi recenti.

Quando le voci circondano troppo il film

Ma prima è necessario un po’ di inventario, poiché il caos di queste informazioni è ovvio. Quindi abbiamo Doc Ock (Alfred Molina) a partire dal uomo ragno 2 Dal primo trailer di Non c’è posto per casa. folletto verde (Willem Dafoe) a partire dal uomo Ragno Come fortemente suggerito Nelle parole dell’attore, prima che il trailer riveli la risata machiavellica di Norman Osborne e la bomba zucca che si abbinano al design del primo film, Sam Raimi.

Nella nostra categoria non ufficiale Elettro (Jamie Foxx) a partire dal The Amazing Spider-Man: Il destino dell’eroe chi tende a sottolineare Attraverso le suggestive note del suo traduttore. ma soprattutto, Il giornalista di Hollywood Il 1° ottobre 2020 è stato annunciato che l’attore era in procinto di finalizzare l’accordo con i Marvel Studios (che ha rifiutato di commentare l’annuncio). . colpo di trailer Non c’è posto per casa, dove vediamo un lampo balzare seriamente su Spider-Man, indicando chiaramente che è nel film.

Nel campo della speculazione, abbiamo l’ipnotico (Chiesa di Thomas Haden) a partire dal uomo ragno 3 e lucertola (Rhys Evans) a partire dal L’incredibile Spider-Man, che volevamo vedere molto velocemente nel filmato inconscio del trailer Non c’è posto per casa, ma niente è meno certo… anche L’ultimo numero del giornale imperoPubblicato il 28 ottobre 2021, il film presenta Anche nella sua coperta.

Cappello impero, con scossa elettrica in alto a destra e sabbiatura in basso a sinistra

Se la copertina viene svelata qualche giorno prima della pubblicazione di un numeroimperoIl suo contenuto dettagliato è stato rivelato solo il D-Day. Poiché è disponibile, I nuovi segni di Sandman e Lizard confermano sempre di più la loro esistenza Nel lungometraggio senza garantire nulla. Questa è la meraviglia e l’arte del merchandising.

“Il destino del dottor Strange [lancé dans la bande-annonce de No Way Home] Sembra aprire le porte che collegano Peter Parker con altri fatti, inclusi quelli nei film di Spider-Man che precedono l’MCU. I fatti dei film di Sam Raimi e Marc Webb. Fatti mentre il Green Green Willem Dafoe continua a volare sul suo aliante. Fatti che includono la lucertola di Rhys Evans, Sandman di Thomas Haden Church e Electro di Jamie Foxx.

Nella fase attuale dell’aggiornamento, il team di No Way Home non ha fretta di confermare o smentire queste apparizioni. Il regista John Watts si è divertito a dire: “Posso confermare che si tratta di voci”. “

“Prego”

di certo, impero Non si bagna troppo a causa della mancanza di una lingua sciolta ai Marvel Studios. ma, Ci si chiede se questo modo piuttosto orribile di includere questi ex cattivi di Spider-Man tende a confermare la loro esistenza. dentro il film. Tra le foto (compresa la prima immagine di questo articolo) e le interviste alla rivista, sembra del tutto ragionevole che questi dettagli non siano così banali come sembrano.

In tutti i casi, Il suo contenuto ha completamente acceso i social network, che ha deciso (per molti utenti, comunque) di vederlo come una conferma assoluta dell’esistenza di Lizard e Sandman, il che non è il caso. È difficile immaginare che i Marvel Studios mettano casualmente sulla carta tali scoperte.

E ancora, sono “solo” due super-cattivi. La Fine del Tempo scatterà quando un funzionario che parla troppo schiettamente degli ex traduttori di Spider-Man, prende in giro, Tobey Maguire e Andrew Garfield, chissà dove (numeroimpero Lo evoca anche, ma in modo più narrativo e meditativo). Forse nel prossimo trailer (Anche se ci sono maggiori possibilità che la Marvel mantenga questa sorpresa nei cinema.) Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa Sarà nelle sale francesi il 15 dicembre 2021.