Jeff Bezos difende Elisabetta II dopo il tweet incendiario dell’insegnante

popolo e re

Il miliardario ha avuto una reazione cutanea su Twitter.

No, non tutti piangono la morte di Elisabetta II. Nonostante il trono da record e l’incrollabile neutralità, giovedì 8 settembre la defunta regina d’Inghilterra ha fatto avanti i critici sui social network.

“Non riesco a pensare a nessuno che incarni meglio il dovere”

“Ho sentito che il leader di un impero di rapine, stupri e genocidi sta finalmente morendo. Spero che il suo dolore sia atroce”.Ojo Anya, professore alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania, ha twittato. Un messaggio crudo ha sconvolto alcuni netizen, incluso Jeff Bezos. “Questa persona dovrebbe lavorare per rendere il mondo un posto migliore?” Non ci credo. Favoloso! »Il terzo uomo più ricco del mondo ha risposto all’interessato. Twitter ha cancellato il post di Uju Anya, dicendo che violava lo statuto della piattaforma.

Questo è qualcuno che dovrebbe rendere il mondo migliore? Non la penso così. Favoloso. https://t.co/2zoi6CdFMq – Jeff Bezos 8 settembre 2022

“Non riesco a pensare a nessuno che incarni meglio il dovere. Le mie più sincere condoglianze a tutti i britannici che piangono la sua scomparsa oggi”.Il fondatore di Amazon e Blue Origin ha scritto poco dopo l’annuncio della morte di Sua Maestà all’età di 96 anni.