Alexandra de Koh Lanta risponde alle sue critiche: “Non sono una strega debole e stanca”

Fisica criticata, prestazioni contestate, strategie respinte, personaggi contrari, non va bene candidarsi in Koh Lanta In un momento in cui prevalgono i social network. I partecipanti al gioco di avventura TF1 vengono spesso trasferiti alle missioni dopo la messa in onda degli episodi.

Ultima vittima finora: Alexandra. L’avventuriero che viene eliminato alla fine dell’ultimo test di immunità paga un prezzo pesante per sbarazzarsi di Namdia durante il primo consiglio dopo la riunificazione. È accusata di aver tirato le fila per espellere la persona che l’ha protetta per proteggere un altro fidanzamento, Alex.

Stanco di attirare spettatori, vincitore dell’edizione 4 terre È uscita dal suo nascondiglio su Instagram. “Quando non sei il gruppo che si difende da solo, sei necessariamente il cattivo. Non piango, questo non significa che non sia influenzato. E non critico gli altri, non meritare questo”., sta controllando. Difficile vedere le recensioni. Sono tutt’altro che una strega stanca e inerte… il mio cuore voleva proteggere Alex, e non è andato oltre! E solo perché ho gli occhi grandi non significa che sono una strega! “ Questa non è la prima volta che il suo corpo o la sua voce vengono attaccati. Durante la sua vittoria alle Fiji, è stata l’apparizione dei suoi piedi sui pali che lo ha screditato.