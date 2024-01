Nikola Tesla ha creato un'arma capace di “uccidere istantaneamente eserciti di milioni di uomini”?

Per rispondere alla domanda è opportuno ricordare il percorso della vita di Nikola Tesla. Questo ci permetterà di capire come un ingegnere di talento sia arrivato a progettare le invenzioni più folli. Secondo alcune indiscrezioni, Nikola Tesla nacque sotto un tuono durante un violento temporale. È un caso che sia diventato uno scienziato geniale… Tuttavia, sin dalla sua nascita, nulla lo ha destinato a una professione del genere: sua madre è analfabeta e suo padre è un prete ortodosso. Ma molto rapidamente, il giovane Nikola, cresciuto nell'impero austriaco (oggi Croazia), ha sviluppato abilità straordinarie, essendo in grado di progettare progetti nella sua testa senza dover passare attraverso i disegni.

Nel 1875 Nicola entrò alla Scuola Politecnica di Graz, in Austria. È uno studente brillante che impressiona tutti i suoi insegnanti con il suo talento. Ma due anni dopo, Nugget discute con il suo insegnante di fisica durante una dimostrazione della macchina Gram. Convinto di avere ragione, Tesla abbandonò il suo progetto di diventare professore e si iscrisse ad una scuola di ingegneria. Sfortunatamente, lo studente laborioso diventa un nottambulo e inizia a saltare le lezioni. Ha finito per perdere una borsa di studio militare. A causa della mancanza di fondi, Nicola ha deciso di iniziare a lavorare. Approda alla Compagnia Telefonica Ungherese come elettricista. Questa esperienza gli permise di iniziare a progettare la sua più grande invenzione: la corrente alternata.

Nikola Tesla durante un esperimento completo, 1891 ©Google Immagine

Edison e Tesla, da alleati a nemici

Dopodiché, tutto accelererà per il giovane che si ritrova a Parigi in una delle società della famosa compagnia elettrica Thomas Edison. Come sempre, Tesla impressionò fin dall'inizio e, molto rapidamente, nel 1884, fu richiamato a New York per lavorare alla “Edison Machine Works”. Solo che, ancora una volta, quella che dovrebbe essere una promozione da sogno si trasforma in un incubo. Perché Tesla, ancora sviluppando la sua corrente alternata, era in concorrenza con il suo capo Edison, che aveva appena illuminato tutta New York con la sua corrente continua. Fedele ai suoi principi, Nikola ha deciso di lasciare l'azienda e iniziare a sviluppare da solo il suo progetto personale. Dopo alcuni anni di oblio, Tesla inventò il motore a corrente alternata nel 1887. Grazie ad un investitore di nome Westinghouse, poté finalmente competere con il suo miglior nemico, Edison.

Quest'ultimo gli pone ostacoli, sottolineando i pericoli della corrente alternata e non esitando a sacrificare animali per dimostrare che questo tipo di corrente uccide. Per Tesla, che aspirava a illuminare tutta la Terra, comprese le zone più povere (era un grande pacifista), si trattò di un altro fallimento. La guerra tra i due campi finì nel 1893, quando la coppia Tesla-Westinghouse vinse i contratti per elettrificare l'Esposizione Mondiale di Chicago e costruire una centrale idroelettrica alle Cascate del Niagara. Nonostante queste due vittorie, l’azienda è indebitata e Tesla, da grand’uomo, decide di andarsene senza reclamare i suoi diritti d’autore. L'azienda viene così salvata e l'ingegnere parte per continuare da solo i suoi esperimenti.

L'invenzione avrebbe poi portato alla sua rovina definitiva: era il segnale radio. Marconi, un inventore inglese, lo ha preceduto inviando per primo un messaggio attraverso l'Oceano Atlantico. Ma Marconi utilizzò 17 brevetti Tesla… e questo portò ad una battaglia legale tra i due uomini. Tesla non lo avrebbe mai saputo, ma sei mesi dopo la sua morte, la Corte Suprema si pronunciò in suo favore e riconobbe il suo contributo allo sviluppo della radio. Tuttavia, questo evento per lui è l'inizio della discesa agli inferi. Allora vorrà moltiplicare a dismisura le invenzioni. Questa ossessione porta gli investitori ad abbandonarlo. Poi si ritrova quasi senza un soldo.

Nikola Tesla durante l'esperimento completo, 1899 ©Google Immagine

Una fine infelice della vita e un’invenzione “folle”.

Se Nikola Tesla si ritrova isolato, ciò non gli impedisce, ogni anno nel giorno del suo compleanno, di tenere una conferenza stampa. Lì espone i suoi ultimi progetti. È la follia a dominare l'uomo di scienza? Tuttavia, poco prima della sua morte, nel 1934, affermò di aver inventato il “raggio della morte”, chiamato anche “forza lontana”. Lo presenta come un'arma capace di “Uccidere all'istante eserciti di milioni di uomini. Si tratta di un imponente dispositivo che, attraverso un intenso raggio di energia, secondo il suo autore, eliminerebbe qualsiasi minaccia situata entro 200 miglia (circa 322 chilometri), siano essi aerei da guerra o eserciti stranieri. Anche il serissimo New York Times pubblicò questa informazione sul suo giornale il giorno successivo con il titolo: “Tesla, 78 anni, svela il nuovo “raggio della morte”; Un'invenzione abbastanza potente da distruggere 10.000 aerei a 250 miglia di distanza.. Come uomo di pace, Tesla voleva che la sua invenzione fosse utile a qualsiasi nazione, grande o piccola, che fosse a rischio.

Ma cosa sappiamo esattamente della realizzazione di questo folle progetto che, bisogna ammetterlo, è estremamente pericoloso se cade nelle mani sbagliate? Nikola Tesla afferma che sono stati fatti numerosi tentativi per rubargli questa invenzione, inclusa la perquisizione della sua stanza e l'esame delle sue carte. Ma, ha detto, i ladri o le spie se ne sono andati a mani vuote.

Resta un altro mistero. Quando Nikola Tesla morì il 7 gennaio 1943, l'FBI riprese tutti i suoi brevetti, lavori e invenzioni e li classificò come top secret. Prima che fosse annunciato gradualmente. Ma alcuni ancora si chiedono perché l’FBI abbia insistito per mettere le mani sui file di Tesla. E soprattutto: gli inquirenti hanno finito per svelare tutto? I fan delle teorie più assurde credono che potrebbero esserci alcune cose importanti nascoste… come un'arma di distruzione di massa.

Tuttavia, arriva un elemento importante per decostruire questa ipotesi sulla creazione di un'arma formidabile. Infatti, in difficoltà finanziarie, Nikola Tesla, in un trust, affidò i suoi progetti al concierge di un hotel al quale doveva una fattura. Ma lui le chiese di non aprirlo mai. Alla fine, dopo la sua morte, questa scatola fu analizzata. Il verdetto è chiaro: nessuna arma di distruzione di massa ma… solo qualche parte meccanica e qualche miccia. La prova senza dubbio che lo scienziato pazzo ha davvero perso la testa.

Statua di cera di Nikola Tesla al Museo Nikola Tesla. Belgrado, Serbia – 1 aprile 2023. © Copyright (c) 2023 Erman Gunes/Shutterstock. Nessun utilizzo senza autorizzazione.

“Non togliergli tutto il merito.”

Ma cosa pensano gli esperti moderni? “Dobbiamo molto a Nikola Tesla per la corrente alternata, ma anche per tutto ciò che riguarda la trasmissione tramite onde radio., commenta subito Damien Ernst, specialista in energia e professore all'Università di Liegi. Riguardo alle armi di distruzione di massa, lo scienziato dice in tono sarcastico:Avrebbe sviluppato un cannone al plasma o un raggio mortale… perché no? Dopotutto, oggi gli dobbiamo molte cose che all'epoca sembravano folli. Ancora più importante, per la sua ultima e più bizzarra invenzione, ci concentriamo più sul concetto che su un pezzo di ingegneria veramente utile.

Damien Ernst ha la sua interpretazione di questa fine della vita nella forma dello “Scienziato pazzo” di Nikola Tesla. “Morì molto tardi, all'età di 85 anni, che all'epoca era una età elevata. Vive da solo in una stanza d'albergo ed è completamente al verde. Nonostante questo continua a lavorare come un matto, ma senza un buon equilibrio. Ha anche difficoltà a comunicare con altri scienziati. È ancora nel suo mondo, ma da allora non ha più nessun collaboratore che lo riporti alla sanità mentale quando necessario.

Per quanto riguarda il professor ULiège, Nikola Tesla ha concluso “Diventando immaginari e meno importanti”. “Ma attenzione, non bisogna sottovalutare tutti i vantaggi perché ciò che ha offerto in termini di ingegneria è davvero impressionante. Conclude l'esperto.