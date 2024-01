La sorveglianza della polizia sulle strade proseguirà per tutto il fine settimana: 'Saremo molto severi, tolleranza zero'

A Herstal, questo pomeriggio, tutto è stato controllato dagli agenti: immatricolazioni, controlli tecnici, documenti di bordo, alcol, droga e nulla è stato lasciato al caso. L'intero veicolo viene ispezionato.

Questa è la 17a edizione del fine settimana senza alcol né droga. Come ha spiegato Daniel De Neve, commissario della Polizia stradale federale del dipartimento di Liegi, si tratta di un'operazione nazionale e intensa. “Quando si tratta di guida in stato di ebbrezza c'è tolleranza zero tutto l'anno, ma qui non ci limitiamo a far saltare in aria le persone o a rilevare la presenza di droga, controlliamo tutti i documenti dell'auto, compresa l'assicurazione, Parla in diretta su RTLINFO alle 19:00. “Incontriamo molti conducenti che guidano senza assicurazione.”