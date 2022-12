Protesta nazionale: le maggiori conseguenze attese all’aeroporto di Bruxelles

I passeggeri interessati verranno informati personalmente nei prossimi giorni.







Coppia belga

12/11/2022



BL’aeroporto Russell si aspetta una giornata difficile venerdì a causa della protesta organizzata dai sindacati a livello nazionale. È probabile che il controllo dei passeggeri e la gestione dei bagagli siano particolarmente colpiti dalla carenza di personale disponibile, ha detto domenica un portavoce dell’aeroporto, e ha invitato le compagnie a tagliare i voli.







Il Fronte Comune ha chiesto la mobilitazione nelle strade di Bruxelles per far sentire ancora una volta le sue rivendicazioni sul potere d’acquisto: un tetto ai prezzi dell’energia e una revisione dello standard salariale. La proposta del governo di un assegno massimo di 750 euro per i dipendenti delle società profit non ha convinto.

L’ultimo giorno lavorativo è il 9 novembre. Questa volta non è previsto lo sciopero, ma è probabile che molti lavoratori scioperano per manifestare.

L’aeroporto di Bruxelles chiede alle compagnie di ridurre il loro piano di volo del 70%. Il restante 30% può essere giocato senza difficoltà.

