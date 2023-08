Niger: riunione militare dei paesi dell’Africa occidentale e Berlino vuole sanzioni europee | TV5MONDE

I capi di stato maggiore dell’esercito dell’Africa occidentale hanno iniziato giovedì la loro riunione in Ghana per discutere la possibilità di un intervento armato in Niger dopo il colpo di stato guidato dall’esercito, contro il quale Berlino ha chiesto sanzioni europee.

“La democrazia è ciò che rappresentiamo e sosteniamo”, ha detto il capo di stato maggiore nigeriano, il generale Christopher Guabene Musa, aprendo l’incontro che continuerà fino a venerdì ad Accra tra funzionari militari dei paesi dell’ECOWAS. ECOWAS).

Se resta sul tavolo l’opzione di un’operazione armata, sembra che la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale preferisca ancora la via del dialogo con il regime militare che ha rovesciato il presidente Mohamed Bazoum il 26 luglio e ha posto il generale Abd al-Rahman Thani al comando capo del paese.

Il generale Jawabin Moussa ha proseguito: “Lo scopo del nostro incontro non è semplicemente quello di rispondere agli eventi, ma di tracciare un percorso proattivo che porti alla pace e sostenga la stabilità”.

Secondo Abdelfatou Moussa, commissario per gli affari politici, la pace e la sicurezza all’interno della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, l’incontro “affinerà” i dettagli nel caso in cui l’organizzazione “ricorra ai mezzi più estremi della forza”.

“La giunta in Niger sta giocando al gatto col topo con l’ECOWAS”, ha detto. “Hanno violato la loro costituzione ei protocolli ECOWAS”, ha detto.

In passato, le forze dell’ECOWAS sono effettivamente intervenute, in particolare durante le guerre in Liberia e Sierra Leone.

L’incontro cruciale arriva due giorni dopo che un attacco mortale nel sud-ovest del Niger da parte di sospetti jihadisti ha ucciso almeno 17 soldati nigerini e ne ha feriti altri 20.

Sul fronte diplomatico, giovedì la Germania ha alzato i toni chiedendo all’Unione Europea di imporre “sanzioni” agli autori del golpe in Niger, Paese cruciale per l’approvvigionamento di uranio del continente europeo.

“Dopo aver sospeso la cooperazione per lo sviluppo e la sicurezza, vogliamo attuare sanzioni contro i golpisti nell’Unione europea”, ha scritto il ministero degli Esteri tedesco su X (ex Twitter).

Il ministero ha osservato che il ministro della Cooperazione tedesco Svenia Schulz, attualmente in visita in Nigeria, ha condotto “discussioni ad Abuja per vedere come sostenere al meglio gli sforzi dell’ECOWAS”.

“La Germania sostiene gli sforzi regionali per risolvere la crisi in Niger. Il nostro obiettivo è ripristinare l’ordine costituzionale”, ha affermato il ministero.

Il Programma alimentare mondiale ha avvertito mercoledì che l’organizzazione dell’Africa occidentale aveva già adottato misure di ritorsione contro gli autori del colpo di stato che “incidono in modo significativo sulla fornitura di cibo vitale e forniture mediche del Niger”.

L'”intervento” americano continua

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli per una soluzione pacifica a questa crisi, anche da parte di alcuni partner occidentali come gli Stati Uniti, che mercoledì hanno annunciato che la sua nuova ambasciatrice, Kathleen Fitzgibbon, avrà presto sede a Niamey.

“Questo non è un segno di un cambiamento nella politica degli Stati Uniti, ma del suo continuo impegno” per trovare una soluzione diplomatica, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato.

Allo stesso tempo, anche il nuovo regime nigeriano cerca alleati nella regione.

Martedì, il primo ministro di Niamey nominato dai militari, Ali Mohamed Lamine Zein, si è recato a N’Djamena dove è stato accolto dal presidente di transizione del Ciad Mohamed Idriss Deby Itno.

Per la prima volta ha detto che il suo Paese sta “attraversando un periodo di transizione”, senza specificarne la durata prima delle possibili elezioni per il ritorno al sistema costituzionale.

E il Ciad ha annunciato la scorsa settimana che non parteciperà ad alcun intervento militare a fianco della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, a cui non appartiene.

I vicini Mali e Burkina Faso, guidati da soldati saliti al potere con i colpi di stato nel 2020 e nel 2022, hanno subito mostrato solidarietà ai generali di Niamey.

non flessibile

Questi ultimi sono al momento ancora inflessibili e dal 26 luglio trattengono il deposto presidente Mohamed Bazoum, che intendono perseguire per “alto tradimento”.

Ritengono che qualsiasi operazione militare contro il loro paese sarebbe “un’aggressione illegale e insensata” e hanno promesso una “risposta immediata” a qualsiasi aggressione.

L’esercito nigeriano è mobilitato da anni nella lotta contro i jihadisti.

Prima del colpo di stato, la Francia, l’ex potenza coloniale con 1.500 soldati in Niger, era attivamente coinvolta con l’esercito nigeriano nella lotta contro questi gruppi jihadisti.

Da allora è diventato uno dei bersagli preferiti del nuovo regime di Niamey, che lo accusa di influenzare le decisioni della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale.