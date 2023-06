NewB cerca collaboratori e un nuovo CEO

Sabato, dopo un’assemblea generale, ha detto che il progetto di banca cooperativa NewB presenterà da domani/lunedì la possibilità per gli interessati di diventare collaboratori e cercare un nuovo amministratore delegato.

Essendo diventata l’agenzia bancaria online di Vdk Bank sulla scia di problemi finanziari, NewB non è stata in grado di raccogliere i 40 milioni di euro extra necessari alla banca nazionale alla fine dello scorso anno per consentirle di mantenere la sua licenza bancaria. La cooperativa ha poi stipulato un accordo con Vdk Bank che le consente di rimanere attiva su tutto il territorio nazionale. I membri di NewB hanno acconsentito a questo processo lo scorso gennaio.

Così circa 25.000 clienti NewB sono diventati clienti Vdk, ma 3.000 si sono rifiutati di farlo. NewB è ora l’agenzia digitale Vdk per il Belgio francofono. I clienti NewB di lingua olandese sono diventati clienti standard per Vdk. Inoltre, NewB rimane il broker della compagnia di assicurazioni francese Monceau.

Dopo tutti questi cambiamenti, NewB ha deciso di riaprire il proprio capitale a nuovi collaboratori. La vendita di azioni è stata interrotta durante lo smantellamento delle attività bancarie. “Molti cittadini che hanno mostrato sostegno a NewB ma non sono ancora collaborativi possono diventarlo. Dal 12 giugno le persone che poi non possiedono azioni possono farlo ricevendo una azione a persona al prezzo di 20 euro.Secondo un comunicato della società.

Anche la direzione interna viene modificata. Sei membri del consiglio stanno lasciando le loro posizioni, incluso il CEO Thierry Smits. Nel frattempo, l’ufficiale Koen De Vidts fungerà da allenatore custode.