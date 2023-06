deportazioni? “Smettila di spaventare le persone”.

Lussemburgo Secondo la Camera di Commercio, il cielo si sta oscurando sull’economia lussemburghese. Vincenzo Lescaut

Il Lussemburgo dovrebbe prepararsi per un domani economicamente disilluso? Mercoledì, durante una conferenza stampa, il presidente della Camera di commercio Carlo Tellen ha gettato un sasso nello stagno, descrivendo in dettaglio le minacce di espulsione che gravano su alcuni settori, in particolare la gestione patrimoniale, e il “continuo lento declino” che ha pesato pesantemente sulla comunità imprenditoriale per un anno Anno e mezzo.

La conseguenza del contesto economico – prezzi delle materie e dell’energia, inflazione, penuria – che riguarda non solo il Granducato, ma anche… il costo del lavoro, uno dei cavalli di battaglia dei datori di lavoro che si oppongono al saggio della catena.

“Attacco all’indicizzazione salariale” Nora Pack, Presidente dell’OGBL

“Di solito è una situazione amministrativa a fare pressione sui salari”, ha risposto Nora Pack, che ha osservato, “Non c’è alcun segno di espulsione. Al contrario”. Per il capo dell’OGBL, la presentazione della Camera di commercio “non è altro che un attacco al sistema degli indici e un modo per lavorare sulle piattaforme elettorali (…) Che smettano di spaventare la gente è controproducente per l’economia”, continua.

Nora Pack, Presidente dell’OGBL.

Chiamato a pronunciarsi sull’uscita della Camera di commercio, non si allarma nemmeno il ministero dell’Economia, che sottolinea i “molti vantaggi in termini di competitività economica operando per il Lussemburgo”. Il ministero di Franz Fayot (Lsap) cita in particolare “infrastrutture di alta qualità – 3,8 miliardi di investimenti pubblici nel 2023 – stabilità politica o addirittura basso debito pubblico”.

Il Lussemburgo continua ad attrarre e rassicurare il governo

Tuttavia, il governo è consapevole della “sfida duratura, soprattutto nel contesto di molteplici crisi”, ma presenta successi piuttosto che timori: “Le attività di esplorazione hanno attratto 55 aziende tecnologiche dal Nord America (USA), dal Sud-Est asiatico (Corea del Sud e Giappone ) e Israele E altri paesi dell’UE (…) Sono rappresentati tutti i settori di sviluppo prioritari come la mobilità intelligente e verde, lo spazio, le tecnologie sanitarie o la tecnologia finanziaria.

Sul fronte dei numeri, infine, non si è verificata la diffida della Camera di Commercio. Il signor Thelin non ha fornito nulla a sostegno della sua dichiarazione. Secondo due “benchmark” internazionali riportati dall’Osservatorio Competitività, il Lussemburgo è alle porte della top ten per “competitività regionale”, davanti alla maggior parte dei Paesi Ue con un ottimo punteggio di 87,8/100.

Il tasso di disoccupazione rimane sotto il 5% nonostante un leggero aumento in un anno (+7%).