Netflix in subbuglio: perché questa scena confessionale di “Mercoledì” attira critiche | Instagram 7 di 7

La serie del mercoledì, che racconta la vita di un adolescente della famosa famiglia Addams, è stata un vero successo. Una scena in particolare, in cui la giovane donna balla al ritmo del classico “Goo Goo Muck” dei Cramps, è diventata virale sui social media. Un putiferio che l’attrice Gina Ortega non si aspettava. “È pazzesco perché è stato il mio primo giorno con il Covid. Le riprese sono state orribili”, ha detto in un’intervista a NME, “Mi sono svegliata e avevo dolori al corpo. Mi sentivo come se fossi stata investita da un’auto e mi avesse sparato un piccolo disco in gola”. All’epoca, non era ancora risultata positiva. “La squadra mi ha dato i farmaci e stavamo aspettando il risultato”, ha spiegato. Penso che avrei potuto farlo un po’ meglio”.