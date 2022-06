Charlene di Monaco, radiosa, compare all’improvviso alla cerimonia di apertura (foto)

Andiamo per cinque giorni di serie, stelle e magia per la 61a edizione di Festival televisivo di Montecarlo

! L’evento è iniziato venerdì 17 giugno, con un lussuoso tappeto rosso, o meglio blu. Ma ancor più delle stelle del piccolo schermo, è un’apparenza Charlene Monaco, durante la cerimonia di apertura, che è stata la più famosa. È stata ampiamente richiesta dai paparazzi ed è rimasta abbagliata dal suo abito asimmetrico verde smeraldo. La sua bellezza sobria e aggraziata si sposava perfettamente con il suo taglio di capelli biondo molto corto e gli orecchini di diamanti. Dopo essere passato come coppia sposata davanti alle telecamere, il principe Alberto ha inaugurato un nuovo premio, la Ninfa d’oro per la migliore speranza internazionale. Poi la principessa lo raggiunse sul palco del Forum Grimaldi, consegnando con lei il premio al giovane Theo Christine (“SKAM France”, “Supremes”).

Dopo aver fatto una notevole apparizione al Gran Premio di Monaco il mese scorso, sembra che la madre di Jack e Gabriella stia gradualmente riprendendo i suoi impegni pubblici. In effetti, Charlene ha trascorso diversi mesi lontana dalla sua famiglia per risolvere alcuni problemi di salute. “Oggi mi sento molto più tranquilla. La mia salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. È stata una strada lunga, difficile e molto dolorosa. L’ho spiegato di recente ai nostri colleghi di Monaco Matin. Ha anche confidato che è stata sottoposta a molte voci di depressione, divorzio imminente e altre teorie che hanno provato quella lunga separazione si è risolta.Le voci sono ricominciate nelle ultime due settimane, quando la principessa ha dovuto isolarsi di nuovo dopo essere risultata positiva al coronavirus il 4 giugno. essendo isolata, apparve di nuovo in pubblico, sul balcone del palazzo, sul balcone del palazzo, voleva essere rassicurante.