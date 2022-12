Una nuova dinamica, uno chef che si fa da parte: Top Chef si reinventa per la sua quattordicesima stagione

Quest’anno è stato dato un nuovo ritmo alla competizione con una stagione più breve del solito. Un tema darà energia a ogni episodio. Tra questi, “Rivoluzionare lo street food”, “I piatti dell’infanzia”, “Attenti alle apparenze”, “24 ore in scarpe da palazzo” o “È possibile mangiare cibo buono ed economico?”.

Un grande cambiamento quest’anno, la scatola nera diventerà la scatola bianca, un test in cui verranno utilizzati i cinque sensi. L’ultima prova di possibilità è stata annullata a favore della seconda prova di eliminazione.

L’assenza di Helen Darroes e la presenza di un belga

Gli spettatori noteranno l’assenza di Helen Darroes, la protagonista del concorso. Tuttavia, lo chef in primo piano non sarà molto indietro. Per dare ai suoi colleghi, Paul Barré, Glen Fell e Philippe Echebest la possibilità di vincere un premio Top Chef con un candidato, la persona che ha vinto il concorso per tre stagioni di fila ha deciso di non avere una brigata quest’anno. Contemporaneamente alla competizione, organizzerai segretamente duelli settimanali con i candidati eliminati, come la cucina segreta del Miglior Pasticcere. Chi si ritira con successo dal gioco rientrerà nella competizione nei quarti di finale come unico membro delle Brigate Rosse.

Dalla parte dei candidati ce ne saranno 16, compreso un belga di Marsiglia.