Netanyahu descrive il bombardamento da parte dell’esercito israeliano del campo profughi di Rafah come un tragico errore

In un campo per sfollati preso di mira da un raid israeliano a Rafah, nella Striscia di Gaza, il 27 maggio 2024. Iyad Baba/AFP

Un’ondata di condanna internazionale ha colpito Israele lunedì 27 maggio, dopo il raid lanciato domenica sera dal suo esercito contro un campo per sfollati palestinesi a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, che ha provocato 45 morti e 249 feriti, secondo il rapporto presentato. dall’organizzazione al Ministero della Salute di Hamas.

Lunedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto. “Un tragico errore” L’esercito israeliano ha affermato che stava indagando sulla morte delle vittime civili dopo aver inizialmente chiarito di aver preso di mira due alti funzionari del movimento palestinese con attacchi. “munizioni di precisione”.

Ha aggiunto: “Definire questo un errore non significa nulla per coloro che sono stati uccisi, per coloro che sono in lutto e per coloro che stanno cercando di salvare vite umane”.Lo ha annunciato il capo delle operazioni umanitarie dell’Onu, Martin Griffiths “attacca” Dottor’“L’abominevole” .

“Condanno le azioni di Israele che hanno portato alla morte di molti civili innocenti che cercavano semplicemente protezione da questo conflitto mortale. Non esiste un posto sicuro a Gaza. Queste atrocità devono finire”.Da parte sua, António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha chiesto un’indagine “Completo e trasparente” Riguardo al bombardamento del campo di Barksat, gestito dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA).

“Inferno sulla terra”

“Le foto di ieri sera testimoniano la trasformazione di Rafah nell’inferno sulla terra”.ha affermato Philippe Lazzarini, capo dell’UNRWA, sostenendo che parte del personale dell’agenzia risultava disperso.

Immagini dalla Mezzaluna Rossa Palestinese, che indicano che Israele ha identificato il sito preso di mira dall’attacco “Come una zona umanitaria”Scene di caos mostrano ambulanze che suonano a sirene spiegate e soccorritori nel cuore della notte in un luogo bruciato, mentre evacuano i feriti, compresi i bambini.

“Abbiamo visto corpi carbonizzati e smembrati (…) Casi di amputazioni, feriti bambini, donne e anziani »Lo ha detto Muhammad Al-Mughair, funzionario della protezione civile nella Striscia di Gaza.

Martedì pomeriggio è prevista una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, riferiscono fonti diplomatiche. Questa riunione a porte chiuse si è svolta su richiesta dell’Algeria, membro non permanente del Consiglio, secondo quanto riferito da diverse fonti all’Agence France-Presse.

“infastidito”Washington ha invitato il suo alleato israeliano a farlo “Prendete tutte le precauzioni necessarie per proteggere i civili”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron “arrabbiato” et al Se il Canada, “inorridito”richiesto “Un cessate il fuoco immediato.”

Un raduno di quasi 10.000 persone a Parigi

Circa 10.000 persone si sono radunate vicino all’ambasciata israeliana a Parigi per denunciare gli attentati. I manifestanti, alcuni dei quali indossavano la kefiah, sventolavano bandiere e striscioni palestinesi con la scritta: “Non uccidiamo un bambino ebreo o palestinese: fermate i bombardamenti, liberate la Palestina”., “Rafah, Gaza, siamo con voi”.

Da parte loro, Spagna, Norvegia e Irlanda riconosceranno lo Stato di Palestina martedì in una conferenza stampa a Bruxelles, un annuncio fatto la settimana scorsa che ha fatto arrabbiare Israele.

Il raid mortale su Rafah è avvenuto poche ore dopo gli attacchi missilistici, rivendicati da Hamas, sulla città israeliana di Tel Aviv da Rafah, ma anche due giorni dopo una decisione della Corte internazionale di giustizia, la più alta corte delle Nazioni Unite, che ha ordinato Venerdì Israele sospenderà le sue operazioni a Rafah.

Secondo le Nazioni Unite, questa operazione ha già, in quasi tre settimane, spinto circa 800.000 palestinesi a fuggire, costringendo le persone che avevano cercato rifugio a Rafah all’inizio della guerra a spostarsi nuovamente.

