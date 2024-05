La Polonia, che sostiene fermamente l’Ucraina, dedica risorse significative al rafforzamento e alla modernizzazione delle sue capacità militari.

La Polonia ha deciso di migliorare le proprie capacità belliche concentrandosi sulle armi a lungo raggio. Lunedì 27 maggio ha annunciato che acquisterà missili da crociera dagli Stati Uniti per un valore di 677 milioni di euro. Il contratto dovrà essere firmato entro martedì 28 maggio. Soprattutto, si tratta di aumentare le proprie capacità difensive di fronte alla minaccia reale rappresentata dal suo vicino immediato, la Russia.

“La guerra in Ucraina ha dimostrato l’importanza di poter lanciare missili contro obiettivi anche molto lontani dalla linea del fronte, e la gittata dei missili da acquistare è di circa 1.000 chilometri”.Lo ha affermato il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kuciniak in un comunicato stampa da me citato Informazioni sulla Francia.

L’ordine prevede la consegna dei missili AGM-158 JASSM-ER (Joint Air-Surface Missile), che saranno implementati tra il 2026 e il 2030. Il paese possiede già missili JASSM con una gittata fino a 370 chilometri, utilizzati dai suoi aerei da caccia multiruolo F-16 di fabbricazione statunitense.

Con questi nuovi modelli, che possono avere un’autonomia fino a 1.000 chilometri, la Polonia compie un passo importante nella modernizzazione del proprio esercito. Varsavia ha già aumentato il bilancio della difesa a circa il 4% del PIL, la cifra più alta tra i paesi della NATO.