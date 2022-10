Erano 8 in due settimane

Da parte sua, l’US Indo-Pacific Command (IndoPacom) ha annunciato in un comunicato di essere “a conoscenza dei due lanci di missili balistici”, sottolineando che la sua volontà di difendere i suoi alleati giapponesi e coreani rimane “intatta”.

Si tratta della settima e dell’ottava operazione di questo tipo in due settimane, sullo sfondo delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti, che nello stesso periodo hanno intensificato le loro esercitazioni militari congiunte con Seoul e Tokyo.

“Con un monitoraggio e una vigilanza rafforzati, il nostro esercito rimane pronto per iniziare a operare sul campo, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti”, ha risposto l’equipaggio congiunto sudcoreano in un comunicato stampa diffuso dall’agenzia Yonhap.

I test missilistici nordcoreani sono aumentati nelle ultime due settimane. Due missili balistici sono stati lanciati giovedì e due giorni prima che la Corea del Nord lanciasse un missile balistico a raggio intermedio (IRBM) sul Giappone, costringendo alcuni residenti dell’arcipelago a mettersi al riparo.

“Il lancio del test missilistico da parte della (Corea del Nord) è una misura di autodifesa regolare e pianificata per difendere la sicurezza del Paese e la pace regionale contro le minacce militari dirette degli Stati Uniti che dura da più di sei mesi”, ha dichiarato il Civil North Korea L’agenzia dell’aviazione ha detto sabato, senza specificare quale sia il lancio, secondo l’agenzia di stampa centrale coreana ufficiale.

I media statali hanno rilasciato la dichiarazione dopo che l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), che sta tenendo la sua riunione annuale a Montreal, venerdì ha condannato i test balistici condotti da Pyongyang negli ultimi mesi come un pericolo per l’aviazione civile.

Il paese solitario considera questa risoluzione adottata dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale “una provocazione politica degli Stati Uniti e delle sue forze subordinate volta a minare [sa] sovranità”.

Da parte loro, Seoul, Tokyo e Washington hanno intensificato le loro esercitazioni militari congiunte nelle ultime settimane e giovedì hanno svolto nuove esercitazioni che includevano un cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti.

Il lancio di Pyongyang arriva in un anno record di test sulle armi da parte del regime comunista nordcoreano, che il leader Kim Jong Un ha definito una potenza nucleare “irreversibile”, ponendo così fine alla possibilità di colloqui di denuclearizzazione.

Gli Stati Uniti hanno annunciato, venerdì, l’imposizione di sanzioni economiche a due persone e tre entità accusate di aver partecipato all’esportazione illegale di petrolio verso la Corea del Nord.

Il ministero ha affermato che Washington, Tokyo e Seoul hanno partecipato a una riunione tripartita lo stesso giorno e hanno concordato di “continuare uno stretto coordinamento delle loro risposte a breve e lungo termine, anche con alleati e partner delle Nazioni Unite”. dichiarazione.

Sabato la Corea del Nord ha rilasciato una nuova dichiarazione in cui afferma che “sta seguendo da vicino lo sviluppo molto preoccupante della situazione attuale”, riferendosi al dispiegamento della portaerei statunitense USS Ronald Reagan durante le esercitazioni congiunte USA-Sud. settimana.

Le manovre di Seoul e Washington hanno fatto infuriare Pyongyang, poiché il regime nordcoreano le vedeva come una ripetizione di un’invasione.

Sabato, la Central News Agency ha affermato che le manovre sono state “provocatrici ed estremamente pericolose” e ha considerato la partecipazione della portaerei statunitense Ronald Reagan “una sorta di inganno militare”.

Gli analisti affermano che Pyongyang ha approfittato della disputa in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per condurre test sulle armi più provocatori.