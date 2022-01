Nelle retrovie, Anversa finalmente vince a Ostenda

Il primo incontro della 23a giornata della Pro League ha visto uno scontro tra Ostenda e Anversa. La partita giocata dai giocatori di Ostenda Senza Alexandre Blissin, partì per Genova. E la popolazione costiera ha avuto problemi. Guidata, l’Anversa ha dovuto aspettare fino al battito del tempo per rispondere e vincere alla fine.

È un inizio di gara molto aperto che vede entrambe le squadre fare una buona partita, ma l’Anversa domina i primi 20 minuti senza nemmeno aprire le marcature. buon senso di colpa William Hubert. Quindi Ostenda ha colto l’occasione per iniziare a salire a sua volta.

Pensiamo anche che la parte più difficile sia fatta sulla costa quando ha quarant’anni, ho paura Fatto 1-0. Ma il videoassistente arbitro ha escluso il suo gol. 0-0 nel primo tempo.

Il secondo periodo ricomincia nel migliore dei modi per Ostenda. all’angolo Medley Arriva a raggiungere l’1-0 in 48. Questo è già il settimo gol di Ostenda su calcio d’angolo in questa stagione.

Ma la cosa più difficile da fare per Ostenda resta: attenersi ad essa. E sarà complicato. Nel sessantunesimo, l’inevitabile Michele Fritto, Organizzazione mondiale della Sanità Ha segnato il suo diciottesimo gol in campionatoE pareggia e porta il pareggio tra le due squadre.

Un pareggio non durerà. Anversa è meglio in questo secondo tempo e Baliquicha Fai 1-2 su 71. Il risultato non cambierà più. aspettare Standard – Brugge partita di domenica Con questo successo, The Great Old ha preso temporaneamente il secondo posto in classifica con 43 punti, a pari merito con il Club Brugge, 7 lunghezze dietro Union. Ostenda è ancora 15° con 23 unità a pari merito con Solt-Wargem, 16°, che ha un match in meno.