Real Madrid – Eden Hazard: lo ripete Ancelotti, con il diavolo non ha problemi, “preferisce solo gli altri”

In conferenza stampa, sabato, l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti Ha dichiarato di non avere alcuna denuncia Pericolo dell’Eden, quando un giornalista gli ha chiesto del suo rapporto con il padiglione belga. “Nessun problema tra me e il giocatore, lui si sta allenando e ora è pronto”, ha spiegato il tecnico italiano.

Il tempo di gioco di Hazard è un argomento caldo per il Real Madrid, ma Carlo Ancelotti ha deciso di fare chiarezza quando ha riportato Hazard in panchina giovedì sera dopo che gli era stato chiesto di partire per il riscaldamento contro il Bilbao in Copa del Rey. “Non ci sono problemi personali con lui, non riguarda nemmeno la fisica, nessun problema con Hazard nascosto. nessun segreto. (…) Sio Hazard non gioca, non perché ho qualcosa di personale contro di lui, e preferisco gli altri. Ma non si può dire che pericolo Non giocarci mai perché l’ha già suonato lui... “

I Blancos hanno perso all’ultimo minuto contro l’Athletic Bilbao dopo aver condiviso una scommessa contro l’Elche nell’ultima giornata del campionato spagnolo. Karim Benzema era assente dal girone per la partita di coppa, a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Inoltre, non tornerà per la partita di domenica contro il Granada.

“Benzema non giocherà. È migliorato, ma non è ancora al 100%.“, ha annunciato Ancelotti. Nonostante abbia partecipato all’allenamento venerdì, l’attaccante francese deve avere pazienza e aspettare”.Altri due o tre giorniPrima di tornare alle competizioni, l’allenatore dovrà fare i conti anche con lo squalificato Vinicius.