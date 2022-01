Argomento informativo:

– In un’intervista al sito web olandese AD Sportwereld, Luca de Jong Ha detto che non vuole lasciare il Barcellona questo inverno. “Non voglio cambiare città adesso. Anche se dovessi tornare ad essere un’alternativa, posso comunque essere prezioso”, ha spiegato, arrivato dal Siviglia quest’estate. Tanto più che l’olandese è stato decisivo nelle ultime settimane con tre gol nelle ultime tre partite.

Sono ancora in corso le trattative per la firma del Tottenham Adama Traore Quest’inverno secondo Fabrizio Romano. Tuttavia, al momento non è stato raggiunto alcun accordo tra Tottenham e Wolverhampton.

– È ufficiale, Porte Cameron Firmato la Federazione di Saint-Gilois. Ulteriori informazioni qui.

Secondo Marca, il Real Madrid è alla ricerca di molti talenti per rafforzare la propria forza lavoro a un costo inferiore e competere così con le squadre più ricche d’Europa. così Aurelien Chuamini (21 anni, Monaco), Jude Bellingham (18 anni, Borussia Dortmund), Ryan Gravenburg (19 anni, Ajax), Wesley Fofana (21, Lester), e Florian Wirtz (19 anni, Bayer Leverkusen) è un obiettivo per il club di Madrid, secondo il quotidiano spagnolo, che specifica, però, che il Real non ha abbandonato Mbappé e Halland.

Il Chelsea vorrebbe recuperare EmersonAttualmente in prestito al Lione. Ma i Gunes non vogliono perdere il terzino sinistro e vogliono tenerlo fino alla fine della stagione. Il Lione ha rifiutato 4 milioni di euro di risarcimento dai Blues, secondo Fabrizio Romano.

– Francesco Amozo Attira l’attenzione all’estero, anche a Marsiglia e nel club della Bundesliga. Ma Kompany non vuole lasciarlo andare quest’inverno, è stato lui a decidere ogni 139 minuti con i Mauves in questa stagione. Nel frattempo, L’Equipe riferisce che la squadra dell’OGC Nice è molto interessata all’ala veloce. Ulteriori informazioni qui.

– Il Manchester City sta per firmare il blocco argentino Julian Alvarez (21 anni), secondo il quotidiano Olé. Manconian pagherà 18 milioni di euro al giocatore che gioca al River Plate, che qui concluderà la stagione in prestito.

– il ragazzo mehsato L’Anderlecht parte con effetto immediato per andare a Kortrijk. Mentre era stato firmato per Kortrijk dal prossimo luglio, ha lasciato la squadra di Neerpede sei mesi fa. Scopri perché cliccando qui.

– Linea mediana Porte Cameron Sotto firma con la Federazione di Saint-Gilloise. Il 23enne si è formato a Losanna e venerdì ha superato gli esami medici. La Federazione pagherà 1,2 milioni di euro per assicurarsi i servizi dello spagnolo-svizzero.

– per me UsatoLa finestra di mercato è stata molto tranquilla in questo momento. Ma Blauw-Zwart sta ancora cercando una grande opportunità o l’altra. Oltre al possibile arrivo del danese Skov Olsen, il Bruges si è avvicinato anche a un giovane portiere americano. Per scoprire la sua identità, tocca qui.

Nonostante il gran numero di arrivi all’inizio del periodo di trasferimento, Di base Non intendo fermarti qui. Ma per poter reclutare l’uno o l’altro giocatore, gli scarafaggi dovranno prima ridurre le loro dimensioni. Ulteriori informazioni qui.