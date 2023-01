Neil Druckmann (The Last Of Us) rivela il futuro dei giochi di Naughty Dog

In una lunga video intervista con un giornalista di Washington PostNeil Druckmann, nel suo Current News, sull’impatto del Covid-19 su Seriale L’ultimo di noi, ma soprattutto sul futuro dello studio Naughty Dog. Per cominciare, ha condiviso il mix di eccitazione e tensione ore prima dello spettacolo che ha co-creato con Craig Mazin (Chernobyl). Ha poi parlato della perdita di una persona cara a seguito dell’epidemia, spiegando come lo abbia spinto a rivedere in profondità tutti i dettagli tecnici e scientifici della futura serie. La gente sa come funziona la pandemia adesso.Sottolinea che è necessario più rigore.

Sviluppo continuo

Interrogato dai lettori del giornale, ha maliziosamente spiegato come lo studio avesse pensato fino a quel momento alle sue produzioni. Rischiando, tra l’altro, il cambio radicale di tono che riesce a gestire L’ultimo di noi parte seconda Gli spiega la necessità di cambiare gli obiettivi degli sviluppatori, al fine di mantenere intatte le loro motivazioni. “In caso contrario, ci lavorerei su Episodio 17», Flirtare. E, cosa più interessante, continua i progetti in continua evoluzione dello studio, affermando che gli ultimi giochi che lo hanno distinto, Elden episodio et al dentrobasato su meccaniche narrative molto interessanti.

Di’ diversamente

Alcuni dei migliori momenti narrativi di L’ultimo di noi Sono nei suoi film., lui spiega. Ma questi altri due giochi permettono al lettore di scoprire l’universo da solo. La narrazione avviene attraverso la scoperta del mondo, liberamente, senza l’uso del classicismo di sillabe pre-obbligatorie di dialoghi o cinematiche. Questo è qualcosa che Druckmann vorrebbe esplorare in futuro. Sebbene indichi che crede che Naughty Dog utilizzi effettivamente tali stimoli attraverso le espressioni facciali, che sono più sottili di ciò che vede il pubblico, sembra incuriosito da questo approccio. Immagina un titolo di Naughty Dog con la qualità realizzativa dello studio e la narrativa ambientale Elden episodio farti sognare…