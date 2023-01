L’editor OpenAI, ChatGPT e Dall-E 2 è invidiabile

OpenAI, la startup californiana dietro ChatGPT chatbot e generatore di immagini Dall-E 2, è oggetto di crescente interesse da parte del mondo tech, anche se il suo modello finanziario deve ancora essere definito.

Semaphore ha rivelato che, dopo aver investito 1 miliardo di dollari in questo specialista in strumenti di intelligenza artificiale, Microsoft sta per iniettare una somma dieci volte maggiore come parte di una campagna di raccolta fondi.

Se il processo continua, la valutazione di OpenAI potrebbe raggiungere un importo astronomico di $ 29 miliardi.

Microsoft e OpenAI non hanno confermato queste informazioni ad AFP.

“Poiché ChatGPT è una delle tecnologie di intelligenza artificiale più innovative del settore, è chiaro che Microsoft è assertiva in questo settore e non ha intenzione di rimanere indietro in un investimento rivoluzionario nell’intelligenza artificiale”, ha affermato Dan Ives di Wedbush Securities.

Il colosso informatico, che non nasconde le sue ambizioni in fatto di intelligenza artificiale, ha già integrato Dall-E 2 in molte delle sue applicazioni. Vuole aggiungere ChatGPT al suo motore di ricerca Bing e quindi competere con Google, capisce Bloomberg.

– Notevoli azionisti –

Da quando ChatGPT è stato lanciato alla fine di novembre, l’ingegnosità di questo chatbot, capace di formulare risposte dettagliate in pochi secondi su una vasta gamma di argomenti, ha destato la curiosità e il fascino dei netizen.

Il suo successo è dovuto in parte all’intelligente strategia di marketing di OpenAI, osserva lo specialista di intelligenza artificiale Rob Wilson, fondatore della piattaforma di sviluppo di chatbot OneReach.ai.

“Una cosa è rendere questa tecnologia disponibile agli esperti”, afferma Wilson.

Continua, “Il fatto che sia stato presentato attraverso un’interfaccia utente e che sia stato permesso al grande pubblico di giocarci è stato l’impulso” per l’ondata di entusiasmo per questo strumento.

Fondata alla fine del 2015, OpenAi è gestita dall’imprenditore di 37 anni Sam Altman, ex capo dell’acceleratore di startup Y Combinator.

Sin dal suo inizio, la società ha potuto contare sul sostegno finanziario di stimati azionisti, tra cui il co-fondatore di LinkedIn Reid Hoffman e l’investitore Peter Thiel, nonché Elon Musk.

Il miliardario miliardario ha fatto parte del consiglio di amministrazione di OpenAI fino al 2018, ma ha lasciato per concentrarsi sulle sue responsabilità in Tesla.

La startup si avvale anche di un team di informatici e ricercatori guidati da Ilya Sutskever, ex dirigente di Google specializzato in machine learning.

OpenAI, che non ha risposto alle richieste di AFP, contava circa 200 dipendenti nel 2021, secondo una query fatta direttamente su ChatGPT.

– versione a pagamento –

Mentre OpenAI promette molto dal punto di vista tecnologico, l’azienda deve ancora trovare la strada per la stabilità finanziaria.

La startup nasce come associazione senza scopo di lucro, diventando nel 2019 una società a “redditi limitati” per attrarre capitali.

Oltre ad annunciare l’investimento di Microsoft, ha anche annunciato l’intenzione di commercializzare le sue tecnologie.

Di recente, il co-fondatore di OpenAI Greg Brockman ha affermato che è in lavorazione una versione a pagamento di ChatGPT. Ciò fornirà funzionalità avanzate per gli utenti, comprese risposte più rapide.

La ricerca di finanziamenti è necessaria per un’azienda con spese enormi.

In uno scambio su Twitter con Elon Musk all’inizio di dicembre, Sam Altman ha riconosciuto che ogni chat su ChatGPT costa a OpenAI diversi centesimi.

Tom Goldstein, professore associato presso il dipartimento di informatica dell’Università del Maryland, stima che l’azienda paghi $ 100.000 al giorno per il suo chatbot, ovvero circa $ 3 milioni al mese.

Una partnership con Microsoft, che fornisce alla startup servizi di elaborazione remota, può ridurre i costi.

“Non è economico in entrambi i casi”, ha detto Goldstein.