Starfield arriverà un po’ più tardi del previsto

Come avrai sentito, Microsoft ha un evento chiamato Sviluppatore_Diretto Il 25 gennaio presenteranno un sacco di Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall e The Elder Scrolls Online. Le date di rilascio potrebbero essere imminenti, anche se a giugno è stato confermato che verrà lanciato nei primi sei mesi del 2023.

Uno dei giochi che non vedremo è Starfield, che è stato abbastanza recente è stato confermato Per un evento personalizzato separato in un secondo momento. Confermata anche una versione di Starfield per la prima metà del 2023, ma secondo un nuovo rumor di Podcast Duke Selectsembra che potrebbe entrare più tardi per la seconda volta (originariamente la premiere era prevista per novembre 2022).

È uno YouTuber Il signor Matty gioca Chi ha detto di aver sentito da fonti affidabili che Starfield non fisserà la sua finestra di lancio pianificata. Fortunatamente, dice, non è un enorme ritardo e saremo ancora in grado di goderci l’enorme gioco di ruolo per tutta l’estate, il che significa luglio o agosto.

Con frequenti voci che affermano che Redfall è stato posticipato fino a maggio, non sorprende immaginare perché Microsoft vorrebbe abbandonare i suoi giochi. Hanno anche Forza Motorsport e Minecraft Legends, quindi sarà una primavera molto impegnativa a prescindere.