Ne manquez pas ce week-end l’alignement exceptionnel des planètes Mars, Vénus, Jupiter et Saturne

C’est une configuration rare qui embellira le ciel notturno dès ce dimanche 17 aprile : un allineamento parfait des quatre planetes, VenereMarte, Saturno et Giove. Déjà, les trois premières sont visibles ensemble dans le ciel depuis la fin du mois de mars ; elles seront bientôt rejointes par la gigante gazeuse Giove qui se situera proche de l’horizon. Seul l’emisfero Nord pourra profiter du spettacolo et ce, jusqu’à la fin du mois, avec un apogeo auto del 23 aprile. Le pic de visibilité sera entre 5 h 30 et 6 h 30 lorsque Jupiter sortira de l’horizon. Après cette date, les planètes resteront visibles ensemble, mais ne exont plus une seule et même ligne.

Ici est représenté l’alignement des quatre planètes tel qu’il sera visibile le 23 aprile alle 5 h 45 dans le sud de la France. © Stellarium

Maggio le plus bel evento reste encore à venir ! Il 24 giugno 2022, ce sont toutes les planètes du Sistema solare qui s’aligneront dans le ciel : c’est ce que l’on appelle une parade de planètes. Parmi elles, seules cinq sont visibles à l’œil nu: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Pour les deux dernières, Nettuno et Uranodes lunette astronomiche tu un telescopio necessari necessari. Toutes s’étendront de l’est au sud — ou du nord à l’est dans l’emisfero sudet ne seront pas forcement visibles au même moment de la nuit, du fait de leur longue étendue dans le ciel.