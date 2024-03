La crescita della spesa sanitaria del Quebec rallenta nel bilancio 2024-25

Basta con la crescita della spesa sanitaria “troppo alta”. La pandemia di COVID-19 è alle spalle degli abitanti del Quebec. “I nostri tassi di crescita della spesa sono stati superiori al 5%. [durant la pandémie]. “In futuro avremo tassi di crescita della spesa di circa il 3% per tutti i portafogli, e questo ci permetterà di tornare al pareggio di bilancio”, ha detto il ministro delle Finanze Eric Girard in una conferenza stampa.

Il Quebec prevede che la spesa sanitaria aumenterà del 4,2% nel 2024-2025. Questa percentuale contraddice il 7,7% previsto nel bilancio 2023-2024.

“Ci sono stati sforamenti dei costi nel 2023-2024”, osserva Eric Girard. Ma spiega che se le spese aumenteranno per l’anno 2023-2024, “il tasso di crescita per l’anno 2024-2025 diminuirà”. Secondo il ministro, questi superamenti dei costi sono legati soprattutto al ricorso alla manodopera indipendente, nonché alla diffusione dei virus respiratori, che hanno messo sotto pressione il sistema ospedaliero.

Con un budget di 61,9 miliardi di dollari, la sanità rappresenta il 41,9% delle spese del portafoglio ministeriale per il periodo 2024-2025. Resta una delle priorità del governo.

Il Quebec sta investendo quasi 3,7 miliardi di dollari in cinque anni per “sostenere l’organizzazione umana ed efficace dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali”. Di questa somma, 902,5 milioni sono destinati ad accelerare la trasformazione digitale (cartella sanitaria digitale); 457 milioni per “mantenere e sviluppare misure alternative al ricovero” (come l'assistenza domiciliare ai convalescenti); 306,5 milioni per aggiungere posti letto “per soddisfare le esigenze della popolazione in crescita”, così come 113,5 milioni per continuare il lancio dello sportello di prima linea (GAP), che porterà all’implementazione della piattaforma Your Health Appuntments.

Il governo intende “soddisfare le crescenti esigenze” di protezione dei giovani aumentando la capacità di assorbimento. Vuole anche fornire maggiore sostegno alle persone in situazioni di crisi. A tal fine è stato riservato un importo di 738 milioni.

Sono inoltre previsti più di 1,1 miliardi di dollari in cinque anni per “continuare la significativa trasformazione” dei servizi di supporto domiciliare, dei CHSLD e dell'implementazione di case per anziani e case alternative.

Un enigma sulla salute del Quebec

Gli importi stanziati per l'agenzia Santé Québec, che avrà il compito di coordinare le attività sul campo della rete pubblica, non figurano nel bilancio 2024-2025. Il Quebec indica che saranno presenti durante il prossimo anno finanziario, una volta completata la transizione con il Ministero della Sanità e dei Servizi Sociali.

Secondo il Ministero del Consiglio Esecutivo, 63 persone hanno presentato la loro candidatura alla carica di Presidente e Direttore Generale della Santé Québec. La sua nomina dovrebbe avvenire entro la fine di aprile. Guadagnerà $ 567.000 all'anno e $ 652.050 nei primi due anni.

Costruzione e ristrutturazione dell'ospedale

Il piano infrastrutturale del Quebec prevede inoltre 2,9 miliardi di dollari per il settore dei servizi sanitari e sociali. Sono inclusi “importanti progetti di costruzione, ricostruzione, espansione e riqualificazione ospedaliera”, tra cui il reparto di emergenza e terapia intensiva dell’ospedale di Amos, nonché la sala operatoria e di emergenza dell’ospedale di Sept-Ile.

Da vedere in video