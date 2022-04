La psychologie positive présentée au premier Rendez-vous de la santé mentale

NICOLET-BÉCANCOUR. Trois organismes communautaires des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska ​​ont uni leurs force pour mettre en place le tout premier Rendez-vous de la santé mentale, le 1er mai prochain. Cet événement mettra la table à la Semaine de la santé mentale, qui se déroule du 2 au 8 mai 2022.

La Chrysalide, maison d’hébergement communautaire en santé mentale, la Passerelle, association des familles et des amis de la personne atteinte de la maladie mentale, et La Traverse du sentier, groupe d’entraide en santé mentale, ont longuement au réfléchi.

« Nous avions en tête une première édition virtùlle, mais quand les mesures se sont assouplies, nous avons décidé de faire un assembly en personne », narratrice Mariève Proulx-Roy, direttrice generale de La Traverse du sentier.

Les organisateurs souhaitent en faire un rendez-vous annuel. « On aimerait que ça devienne un rituel pour la popolazione de notre territoire et qu’année après année, nous puissions offrir des ateliers, des kiosques et des conférences lors de cette Semaine de la santé mentale », ProulxRome M.

Pour cette première année, les organismes on décidé de présenter une conférence axée sur la psychologie positive, intitulé « Bien dans son corps, l’esprit en paix et le bonheur au cœur! ». Elle sera donnée di Christine Michaud, autrice, conférencière et productrice. Elle aura lieu le 1er mai à 13h, à l’Auberge Godefroy. « C’est une conférence pour donner des outils aux gens pour avoir accès à une saine santé mentale. Je crois qu’après deux ans de pandémie, cela fera du bien à tous! », termine Mme Proulx-Roy.

Les personnes intéressées à y participer peuvent se procurer des billets auprès des trois organismi organizzatori ou directement sur Eventbrite. Il costo è di 25 $.