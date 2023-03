Natalia Dobrynska cede il trono a Navi Thiam: “È logico che il record del mondo vada a lei”

Gli inconvenienti associati a un volo in ritardo da Cipro, dove vive, per arrivare a Istanbul venerdì, non hanno superato il sorriso di Natalia Dobrynska. L’ucraina ha fatto il giro dei media, come se fosse ancora lei stessa un’atleta, commentando la perdita del suo record e l’ascesa di Navi Thiam ai vertici del pentathlon. Pur non dimenticando di portare tra le mani dietro di lui.

“Sapevo che il mio record mondiale sarebbe stato battuto ed è per questo che ero qui”., scherzosamente campione del mondo 2012 nella disciplina. “Sono arrivato giusto in tempo per vedere gli ultimi due eventi. Nel frattempo, un amico mi ha inviato i risultati dicendo: Guarda, potrebbe succedere! Ammetto che mi fa battere forte il cuore, forse sono un po’ triste, ma sono particolarmente felice per Navi. Tiene molto in alto la disciplina del pentathlon. È il momento giusto per me di rinunciare al disco dopo undici anni. È già tanto tempo”.

Come ci ha annunciato questa settimana, Natalia Dobrynska è felice di cedere il suo trono al belga, che impressiona per le sue abilità nel salto in alto e per la sua eleganza.

“Penso che sia logico che questo record debba andare a Nafaa, ha molta esperienza e domina gli eventi combinati. Inoltre, 5055 punti, penso che questo sia un gran numero .. (ride) Sostenevo tutte le ragazze oggi. L’attuale generazione, con Nafaa Thiam, Anna Hall e gli altri, è molto forte e chissà se il record mondiale di eptathlon non cadrà la prossima estate. E alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno, la battaglia per le medaglie sarà entusiasmante”.