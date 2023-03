Il Club Brugge scende a Ostenda (3-0) ei suoi tifosi chiedono responsabilità

L’Ostenda ha battuto l’FC Brugge all’inizio della 28a giornata della Pro League 3-0! Cotet conquista tre punti preziosi nella corsa per mantenerlo mentre Brugge è ancora una volta in difficoltà in testa alla classifica. Entrambi i gol dell’Ostenda sono stati segnati in precedenza Thierry Ambrogio Su rigore in due fasi (44) e di Cameron McGeehan Al 58′ Bel gol Hans Vanaken Poi logicamente ho cancellato per fuorigioco. Davide ha cominciato Ha dato al punteggio la sua apparizione finale ai tempi supplementari.

Se il risultato è fastidioso, è così. È stata una sconfitta collettiva per il Bruges e tutti i giocatori hanno sofferto in questo incontro. Ovviamente, la chimica non c’è. Scott Parker ancora non sa esattamente cosa fare dei suoi giocatori o semplicemente non capiscono le intenzioni del loro allenatore che sembra, più che mai, in panchina per le espulsioni.

Al termine della partita, i tifosi del Bruges hanno espresso la loro insoddisfazione per i giocatori, una sconfitta così pesante sulla costa sarebbe difficile da assorbire. Possiamo vedere in particolare Simon Mignolet che cerca di dialogare con i fan, proprio come Hans Vanaken. Tutto è avvenuto pacificamente.

Il Gent avrà la possibilità di avvicinarsi al quarto posto a Bruges se batterà l’Anderlecht domenica. Il Brugge dovrebbe essere rifornito alla velocità della luce in vista del ritorno contro il Benfica.

L’Ostenda, autore di una buona prestazione, sfiora le tre unità dell’Eupen, prima squadra non retrocessione che deve ancora giocare questo fine settimana.