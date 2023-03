Sam Wellsford vince il Criquielion Grand-Prix dopo uno sprint

Nato nel 1991 in occasione della gara di ritiro del campione vallone di ciclismo, Claudie CriquillonIL “Gran Premio di Criquielionche ha identificato due organizzazioni comeGran Premio del Presidente(2000-2001), si svolgerà per la prima volta il sabato in classe 1.1 e sarà quindi aperto alle squadre professionistiche.

Quattordici formazioni professionistiche, di cui 4 provenienti dal World Tour e 10 squadre Pro, comporranno il gruppo per un totale di 22 squadre. Troveremo in particolare il vincitore belga in Samyn, Milano Manutenzionee delfino, Hugo Hofstetter.

Precedentemente andata in scena a Deux-Acren, villaggio di Claude Criquillion, la corsa, annullata da due anni (2020-2021) a causa della crisi sanitaria, aveva spostato la partenza e l’arrivo nel 2022 a Lessens. Abbiamo registrato la vittoria del canadese Pierre-André Cottet contro i belgi Gilles Gilders e Timo Willems.

Gli organizzatori dell’Intesa Cycliste Acrenoise sono riusciti a raccogliere risorse sufficienti per organizzare quest’anno la prima edizione del Grand Prix Criquielion nella categoria 1.1. La corsa si svolgerà il 4 marzo, una settimana dopo il weekend di apertura, tra Athe (partenza alle 12:30) e Lesense (arrivo verso le 17:00).

I concorrenti faranno una traversata (8,4 km) tra Athe e Liscine prima di intraprendere cinque circuiti locali di 23,4 km intorno a Liscennes e altri due nell’area Collins di 37,8 km, dove troveranno le principali difficoltà della giornata, le colline di Plachettes e Mont nella zona di Flobecq. Un settore acciottolato del circuito locale di Leysin sarà attraversato sette volte. L’arrivo sarà giudicato alla fine del lungo rettilineo da Chaussée de Ronse a Lessines.

Il Criquielion Grand-Prix onora la memoria del campione di ciclismo lessiniano Claude Criquielion (1957-2015), che è stato, tra gli altri, campione del mondo su strada nel 1984, campione belga nel 1990, vincitore del Giro delle Fiandre (1987), della Flèche Wallonne (1985-1989), della San Sebastian Classic ( 1983), al Tour de Romandie (1986), al Grand Prix du midi Libre (1986-1988). Ha anche gestito il Team Lotto (2000-2004) e il Team Landbouwkrediet-Colnago (2005-2006).