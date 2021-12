Natale a Montreal | La Sanità pubblica chiede “piccoli assembramenti” sicuri

Devant une transmission « qui progresse très rapidement » – et alors que le variant Omicron représente 90 % des cas dans la métropole – la Santé publique de Montréal appelle à la grande vigilance en vue de Noël. Elle recommande de ne pas attendre jusqu’au 26 décembre pour se limiter à des « petits rassemblements » avec sa « bulle immédiate », tel qu’annoncé mercredi par le gouvernement Legault.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« À Montréal, on voit que dès la semaine dernière, la perception du risque a changé. […] Posso capire che a Natale, 24 e 25 dicembre nel contesto della salute mentale, possiamo avere piccoli incontri, ma in piccole bolle, magari solo con i genitori o la bolla immediata. Il direttore regionale della sanità pubblica a Montreal, il dott.Rif Mylene Drouin, giovedì.

Mercoledì, il primo ministro Francois Legault ha confermato che il Natale può sempre essere festeggiato con dieci ospiti. Fino al 26 dicembre gli assembramenti nei residence e nei ristoranti saranno limitati a sei persone, ovvero due “bolle familiari”. Tuttavia, gli esperti hanno ritenuto insufficienti queste nuove restrizioni, temendo soprattutto che sarebbero arrivate “troppo tardi”.

“L’idea non è quella di aumentare il numero di eventi e luoghi in cui siamo presenti senza mascherina e vicini a persone con le quali non conviviamo quotidianamente”, dal canto suo, il dott.Rif Drouin, aggiungendo che la trasmissione comunitaria è “particolarmente forte” a Montreal.

“Forse sarebbe bello avere dieci o sei persone allora, ma il nostro messaggio è che abbiamo una transizione esponenziale della comunità a Montreal. Siamo tutti responsabili e dobbiamo ridurre il numero di incontri e il numero di persone che incontriamo, ” ha poi insistito il direttore regionale in inglese.

20% di tasso positivo

Giovedì a Montreal sono stati segnalati 3.668 nuovi casi di COVID-19. “Sicuramente è un eufemismo della realtà, visto che molte persone non riescono necessariamente a ottenere un appuntamento per lo screening e con i test rapidi, come sappiamo, questi casi non vengono resi pubblici”. , indicato come Mio Darwin.

Il tasso di positività si aggira intorno al 20% a seconda del quartiere, il che significa che un test su cinque risulta positivo, cosa mai vista prima a Montreal. I quartieri più colpiti sono al centro dell’isola, dove c’è una grande concentrazione di giovani tra i 18 ei 44 anni, che rappresentano il 60% dei nuovi casi. Nell’ordine, i settori Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal, Mile End, Villeray, Downtown e Hochelaga sono stati i più colpiti.

La scorsa settimana, i ricoveri sono aumentati del 60% a Montreal; Ci sono 181 persone che ricevono cure lì. “Speriamo di ridurre un po’ la trasmissione prima di Natale per prevenire l’aumento che stiamo vedendo nei giovani adulti che ha ripercussioni sui loro genitori, nonni o persone con malattie croniche”, ha detto El-Sayed.io Darwin.

Da parte sua, il presidente e amministratore delegato del CIUSSS-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger, ha confermato che gli interventi chirurgici saranno ridotti del 50%. “Il nostro obiettivo è fornire 550 posti letto per i pazienti COVID a seconda della situazione, possiamo aumentare quel numero di posti letto a 1.000 nei prossimi giorni”, ha affermato, aggiungendo che 40.000 persone stanno già aspettando un intervento chirurgico nella zona.

Entro la prima settimana di gennaio, siamo stati in grado di raggiungere la nostra capacità di 500 posti letto a Montreal. Queste sono simulazioni e ipotesi, ma devo ammettere che stamattina sono un po’ preoccupato nel vedere che abbiamo ancora più di 3.000 nuovi casi”, ha detto.io Belanger. “Mobiliteremo le nostre risorse dove ci sono più ricoveri. Ad esempio, possiamo fare ancora di più per ridurre l’apertura di alcuni piccoli pronto soccorso a Montreal, per dare una mano ai luoghi dove ci sarà più traffico”.

Nei CHSLD, tutti i CIUSSS hanno già definito i “Centri di residenza designati” che trasformeranno le unità in “Hotspot” designati per accogliere i residenti positivi. La sanità pubblica chiede ai medici e ad altri professionisti di “dare una mano” per la vaccinazione, come hanno già fatto 8.000 di loro tramite la piattaforma Je Contribue.