Ecco le 5 attività fisiche più salutari secondo uno studio condotto dall’Università di Harvard

Lungi da noi effettuare ordini qui. Ma se vuoi (ri)esercitarti, sappi che ci sono attività fisiche più benefiche per la salute di altre, secondo uno studio di Harvard.

fare B gli sport Aiuta ad ossigenare le cellule, a combatterle i radicali liberi e il mantenimento della salute cardiovascolare. Purtroppo, Non tutti gli sport sono uguali in termini di benefici per il corpo. Alcuni di loro hanno un pesante tributo alle articolazioni, mentre altri finiscono per ferire la schiena mentre altri, così intensi, sarebbero dannosi per la salute del cuore. Santo… Insomma, non è facile orientarsi in tutto questo caos. Ma Studio della Harvard Medical Schoolpubblicato sul sito web diPubblicazione sulla salute di Harvard, ha svelato le 5 attività fisiche più benefiche per il nostro corpo. Per una visione più chiara…

Numero 1: nuoto

Il nuoto fa parte Gli sport più morbidi per il corpo. Senza impatto, ti consente di dedicarti all’attività fisica senza sentirti completamente noioso grazie a La spinta esercitata dall’acqua. Permette inoltre di far lavorare contemporaneamente tutti i muscoli del corpo, il che non è necessariamente il caso di tutti gli sport. Ma cosa ne pensano gli autori dello studio? Bene, secondo il dottor Ai Min Lee, professore di medicina alla Harvard Medical School:

“Il nuoto è benefico per le persone con artrite perché ti consente di portare meno peso”.

Buono a sapersi!

Numero 2: Tai Chi

Il Tai Chi è un sistema derivato dalle arti marziali e fa parte della Medicina Tradizionale Cinese. Consiste in Esecuzione di una serie di movimenti circolari continui eseguiti lentamente e con precisione in un ordine predeterminato. per me Passaporto sanitario. Molto delicato sul corpoQuesta pratica permette di rilassarsi facendo lavorare tutti i muscoli senza avvertire stress.

E se fa parte di quell’accordo, è perché “L’equilibrio è una componente importante della forma fisica e l’equilibrio è qualcosa che perdiamo con l’età”.Di nuovo, secondo il dottor Lee. E quale modo migliore per lavorare sul tuo equilibrio se non con questa pratica di fare i montanti e seguire movimenti lenti ma sottili?

N. 3: Culturismo

Il bodybuilding è un’arma a doppio taglio. Se gli scienziati di Harvard non consigliassero esercizi estremi, Non lavorare i muscoli ti fa perdere forza nel tempo. Ovviamente devi iniziare molto dolcemente prima di fare sessioni più avanzate (per evitare infortuni). Il dottor Lee consiglia “Inizia con un peso leggero, sollevando uno o due chilogrammi. Dovresti essere in grado di sollevare i pesi 10 volte con facilità. Dopo alcune settimane, aumenta il peso di uno o due chilogrammi. Se riesci a sollevare facilmente i pesi attraverso l’intero gamma di movimento più di 12 volte Passa a pesi leggermente più pesanti.

N. 4: Camminare

Camminare è una delle attività fisiche più accessibili e adattabili Nella nostra vita quotidiana, sia che viviamo in città o in campagna. Ma quali sono esattamente i suoi benefici? Lo studio dice semplicemente: “Camminare è un esercizio semplice ma potente. Può aiutarti a migliorare i livelli di colesterolo, rafforzare le ossa, controllare la pressione sanguigna, migliorare l’umore e ridurre il rischio di una serie di malattie (diabete e malattie cardiache, per esempio). »

Se le autorità francesi raccomandano di fare almeno 10.000 passi al giorno, Invece, Harvard Health Publishing calcola questo esercizio in pochi minuti. Così: “Una volta indossate le scarpe da ginnastica, cammina per 10-15 minuti. Quindi aumenta la durata a 30-69 minuti un paio di volte alla settimana per trarne tutti i benefici”.

N. 5: esercizi di Kegel

L’ultima ma più sorprendente attività in questa classifica: gli esercizi di Kegel. Se non conosci questo importante, non preoccuparti, prima di leggere questo studio, non lo sapevamo neanche noi. In poche parole, quest’ultimo è costituito da Rafforzare i muscoli del pavimento pelvico che sostengono la vescica Secondo lo studio. La spiegazione continua “Forti muscoli del pavimento pelvico possono fare molto per prevenire l’incontinenza”. OK, ma come costruisci esattamente il tuo pavimento pelvico? Contraendo gli stessi muscoli che contraiamo quando vogliamo urinare. Lo facciamo attraverso da 2 a 5 secondi e poi rilasciare. prendi rRipeti l’esercizio 10 volte, cinque serie, ogni giorno. Un intero programma che pagherà in pochi anni, vedrai!

Bene, ma quanto spesso è utile fare questi sport?

Secondo lo studio: “Finché fai qualche tipo di esercizio aerobico per almeno 30 minuti al giorno e includi due giorni di allenamento della forza a settimana, puoi considerarti una persona” attiva “.” Una media piuttosto alta (e un po’ in colpa) che non sarà sempre facile da mantenere, soprattutto per le bustier tra noi. Ma almeno lo sappiamo!



