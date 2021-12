Questa è la situazione epidemiologica vicino a te il giorno dopo il Codeco e la vigilia di Natale

I numeri di oggi

Tra il 13 e il 19 dicembre sono state rilevate una media di 8.153 nuove infezioni da SARS-CoV-2 al giorno, una diminuzione del 36% rispetto alla settimana precedente. Dall’inizio dell’epidemia in Belgio sono stati diagnosticati più di due milioni di casi di coronavirus.

Tra il 16 e il 22 dicembre si sono registrati 164 ricoveri al giorno a causa del coronavirus, un calo del 36% rispetto al periodo di riferimento precedente. In totale, 2.321 persone sono state ricoverate in Belgio con Covid-19 (-26%), di cui 693 pazienti trattati in terapia intensiva (-14%).







Tra il 13 e il 19 dicembre sono morte in media a causa del virus 36 persone al giorno (-20%).

Sono stati inoltre eseguiti in media circa 73.100 test, in calo del 18%.

Il tasso di riproduzione del virus è rimasto inferiore a 1 e si è stabilizzato a 0,75. Quando è inferiore a 1, questo indicatore significa che l’epidemia tende a rallentare.

Il contagio, che si riferisce al numero di nuovi casi ogni 100.000 residenti, è stato di 1.266 in 14 giorni.

La situazione nel tuo comune

Nei grafici sottostanti puoi trovare il numero di casi segnalati nella tua città ieri e dall’inizio della pandemia. La mappa rappresenta il numero di casi di Covid-19 per comune negli ultimi sette giorni.

Trova anche una tabella e una mappa dell’infezione nella tua città. Questo il totale dei nuovi contagi nelle ultime due settimane ogni 100.000 abitanti. Più alto è questo numero, più problematica è la situazione…

Si noti che con questo evento, la soglia di allerta più alta fissata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) è 240. In Belgio, l’obiettivo è che la soglia di incidenza sia inferiore a 100.

Evoluzione dal 1 settembre

In questi ultimi grafici troverai l’evoluzione dei numeri nel tuo comune dal 1 settembre 2021.