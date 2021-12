Corona Virus: il numero dei nuovi contagi continua a calare (Infografica)

Secondo gli ultimi dati di Sciensano, pubblicati giovedì, il numero medio giornaliero di contagi da coronavirus in Belgio continua a diminuire.

Notizie fotografiche.







di Belga

Pubblicato il 23/12/2021 6:02 AM Tempo di lettura: 2 minuti



ilIl numero medio giornaliero di infezioni da coronavirus in Belgio continua a diminuire, secondo gli ultimi dati dell’Istituto di sanità pubblica Sciensano, pubblicati giovedì.







Tra il 13 e il 19 dicembre sono state rilevate una media di 8.153 nuove infezioni da SARS-CoV-2 al giorno, una diminuzione del 36% rispetto alla settimana precedente. Dall’inizio dell’epidemia in Belgio sono stati diagnosticati più di due milioni di casi di coronavirus.

Tra il 16 e il 22 dicembre ci sono stati 164 ricoveri al giorno a causa del coronavirus, un calo del 36% rispetto al periodo di riferimento precedente. In totale, 2.321 persone sono state ricoverate in Belgio con Covid-19 (-26%), di cui 693 pazienti trattati in terapia intensiva (-14%).

Tra il 13 e il 19 dicembre sono morte in media a causa del virus 36 persone al giorno (-20%).

Test, tasso di riproduzione e incidenza

Sono stati inoltre eseguiti in media circa 73.100 test, in calo del 18%.

Il tasso di riproduzione del virus è rimasto inferiore a 1 e si è stabilizzato a 0,75. Quando è inferiore a 1, questo indicatore significa che l’epidemia tende a rallentare.

Il contagio, che si riferisce al numero di nuovi casi ogni 100.000 residenti, è stato di 1.266 in 14 giorni.