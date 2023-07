NASA: Il buco nero più antico dell’universo scoperto da James Webb

La NASA ha annunciato che gli scienziati hanno scoperto il buco nero supermassiccio più lontano e più antico dell’universo utilizzando il James Webb Space Telescope.

Si trova al centro di una galassia chiamata CEERS 1019, e risale a circa 13 miliardi di anni, ovvero solo 570 milioni di anni dopo il Big Bang, si legge nell’articolo pubblicato su Lettere del diario astrofisico.

Sorprendentemente, data la sua età, questo buco nero supermassiccio è piuttosto giovane rispetto ad altri buchi neri dell’universo, è di circa 9 milioni di masse solari mentre Sagittarius A*, il buco nero della nostra galassia fa 4,5 milioni. Pertanto, non fa parte della classe dei quasar ed è molto meno luminoso di loro, il che rende più complicato rilevarli.

La stessa galassia CEERS 1019 è apparsa agli scienziati non come una tipica forma a spirale o sferica, ma come tre ammassi sparsi di materia… Questa potrebbe essere una collisione continua di più galassie.

“Fino ad ora, la ricerca di oggetti nell’universo primordiale era stata in gran parte teorica.Il professore di astronomia Stephen Finkelstein dell’Università del Texas conclude: In un comunicato stampa. “Con Webb, non solo possiamo vedere buchi neri e galassie a grandi distanze, ma ora possiamo iniziare a misurarli con precisione.“