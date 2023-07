Salute: scuola di medicina di Orleans, qualche valutazione dopo il primo anno?

Vedi le mie notizie

Il primo anno di medicina si è appena concluso a Orleans. (© Dipartimento medico di Orleans)

Il 23 febbraio 2022, il primo ministro Jean Castex ha annunciato la creazione di a Reparto medico A Orléans (Laura). il primo per 50 anni in Francia. Il recupero per il primo potenziamento del dipartimento medico di Orleans è stato appena completato. È il momento della tua prima valutazione.

“Sono molto soddisfatta di questo primo anno, che è stato creato a tempo di record”, afferma Anne Besnier, vicepresidente per l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione presso il Centro Val-de-Loire.

Il 23 giugno 2023, il sindaco di Orléans, Serge Grouard, ha annunciato sul suo account Twitter la convalida del progetto del Centro Ospedaliero Universitario (CHU). Il primo ministro Elizabeth Bourne è atteso prima dell’inizio dell’anno accademico Formalizzare la modalità di allenamento Medicina Orléans.

Prima di settembre 2022, possedeva solo la regione Centre Val de Loire Facoltà di Medicina per due lezioni. C’era bisogno di formare più medici per compensare la carenza di personale sanitario e i deserti medici. Anne Besnier afferma che “entro il 2028 potrebbero essere formati 500 nuovi medici”.

I loiretani erano felicissimi di studiare a Orléans

Gli studenti di medicina vengono a Orléans 95% della regione. “Non molti studenti sarebbero entrati in medicina se non fosse stato per Orleans”, afferma Eric Duverger, direttore del Dipartimento di Medicina di Orléans.

La maggior parte di coloro che sostengono l’esame vogliono diventare medici generici.

È stata notata la sensibilità per praticare la medicina nelle zone rurali e risolvere il problema dei deserti medici. L’obiettivo è attrarre studenti che non sono entrati in medicina. Eric DuvergerDirettore del Dipartimento di Medicina di Orleans

Nel 2022, nel primo anno di tirocinio, l’Università di Orleans ha ottenuto a 115 posti con accesso permanente Sanità (PASS) e 355 in Permesso di Accesso Sanitario (LAS). C’è un tasso di ripetizione del 50% a Orleans mentre la media nazionale è un tasso di successo del 75%. Il livello di Orleans soffre ancora.

Dall’inizio dell’anno accademico 2023, 50 studenti di Orléans entreranno nel loro secondo anno.

Mantenere ” Buona dinamica Da questo primo anno, descrive Anne Besnier, il distretto ha pianificato un piano da 5,5 milioni di euro per sostenere il collocamento e il reclutamento di insegnanti e l’integrazione professionale.

Progetti a lungo termine

Eric Duverger, Direttore del Dipartimento di Medicina di Orléans. (© LS / New Orleans)

Dal punto di vista logistico, la Facoltà di Medicina ha dovuto accelerare la ricerca di posti anche per il personale amministrativo Gli stand sono abbastanza grandi per accogliere gli studenti. Attualmente i corsi sono offerti in aule non accreditate. “Il lavoro pratico viene svolto dove c’è spazio”, assicura il manager. Le lezioni si tengono negli anfiteatri di Rivini o di Pothier, che sono stati requisiti.

Nell’anno 2026, gli studenti avrebbero dovuto essere alloggiati in edifici sufficientemente spaziosi presso la Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Management quando si è trasferita nel centro di Orléans nel quartiere della Madeleine.

Reclutamento organizzato

Il reclutamento è organizzato. Il Collegio, all’inizio dell’anno accademico 2023, includerà tra le sue fila otto professori delle Università praticanti (PU-PH). L’unità ora include eminenti specialisti come Scienziati di malattie infettive, reumatologi o persino virologi.

La Regione, dal canto suo, sta progredendo 200 euro a settimana per gli studenti Per aiutarli a trovare alloggio e cibo durante la loro formazione nelle “aree sanitarie svantaggiate”. Una vera opportunità che permette a questi giovani di aprire i propri orizzonti a major molto ambiti. Nel corso dell’a.a. 2020/2021 hanno usufruito di tale servizio 26 studenti.

Attualmente, c’è una carenza di luoghi di formazione e gli studenti sono talvolta costretti a rivolgersi a cliniche private o studi medici. Eric DuvergerDirettore del dipartimento medico

Lezioni private È anche servito. Gli studenti più esperti dell’Università di Tours (Indre-et-Loire) viaggiano una volta alla settimana. Formano un team di una decina di istruttori che, a turno, si prendono cura di una media di quattro studenti.

Anche gli edifici si stanno espandendo per accogliere questi studenti laboriosi e amanti delle biblioteche. Una sala con 118 posti a sedere Dedicato agli studenti in ambito sanitario da istituire al secondo piano della Biblioteca Scientifica di Ateneo.

“Il fondo aumenterà a seconda dell’anno”, aggiunge Joëlle Baraton, la bibliotecaria responsabile di questa unità. Gli scaffali soddisfano gli studenti di medicina che sono abituati a scavare più a fondo nei loro corsi.

