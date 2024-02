Nafie Thiam giocherà le qualificazioni ai Giochi Olimpici il prossimo giugno agli Europei di Roma

“L’allenamento sta andando bene e Nafaa non vede l’ora di giocare in una competizione di alto livello e allo stesso tempo raggiungere la qualificazione olimpica”.si riferisce al comunicato stampa. Dopo Roma, ha aggiunto, gareggerà nelle gare individuali prima di dirigersi a Parigi per partecipare ai Giochi Olimpici. Nafie continuerà la sua preparazione in Sud Africa.

“La cosa più importante in questo momento è non infortunarsi.”: Nafie Thiam ha diverse opzioni per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi

Se le cose andassero male a Roma, cosa che nessuno vuole, Nafie Thiam avrà comunque la possibilità di gareggiare in un altro eptathlon, il 22 e 23 giugno, a Ratingen, prima della fine del periodo di qualificazione previsto il 30 giugno. 2024.

Ricordiamo che la due volte campionessa olimpica ha saltato la stagione indoor, una stagione del tutto secondaria viste le sfide dell'estate, in cui la specialista delle combinate mette tutte le carte in gioco per rimettersi in forma al momento desiderato. Continuare la sua formazione in Sud Africa e la sua salute sono le sue priorità attuali.

Navi Thiam, che proverà a vincere il suo terzo titolo olimpico l'8 e 9 agosto a Parigi, ha lasciato temporaneamente la sua base sudafricana a Stellenbosch per arrivare a Potchefstroom, in quota, come ha indicato sul suo account Instagram.

Nephi Thiam lasciò temporaneamente Stellenbosch per Potchefstroom. ©Instagram

Nafie Thiam è sulla strada del recupero: “Sarò pronta a riprendere gli allenamenti a inizio ottobre in Sud Africa”.