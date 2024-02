Lukaku Nuovo ruolo che ruota nel tempo: 'Giocava quasi sempre prima del mio arrivo'

Gli sono bastati quattro minuti di gioco per fornire uno splendido assist al suo amico Paulo Dybala e realizzare una splendida tripletta. Lunedì sera contro il Torino (3-2), Romelu Lukaku si è trovato ad affrontare una situazione senza precedenti quando ha iniziato in panchina una partita del torneo. Questo non accadeva dalla sua prima apparizione il terzo giorno. Una scelta radicale quella di Daniele De Rossi, ma che paga.

“Ha giocato quasi sempre prima del mio arrivo, quindi ha bisogno di riposareIl tecnico rumeno si è giustificato tramite il microfono di DAZN. L'altra volta, a Frosinone, non l'ho lasciato in panchina ma l'ho fatto con Paulo (Dybala). Quindi stasera ho giocato con Azmoun al posto di Romelu e quando ha giocato si è comportato molto bene”.

Abbiamo dovuto aspettare l'ora per vedere Lukaku scendere in campo. “È venuto più che poteva. Mi è piaciuto quello che ha fatto Azmoun ma in quel momento ci hanno dato tanto spazio e avevo bisogno di uno come Lukaku, che sappia tenere la palla e sfruttare i duelli”.

Statistiche a mezz'asta e poco impatto: cosa succede con Romelu Lukaku alla Roma?

Lukaku è riuscito a concentrare le sue energie in mezz'ora invece che in 90 minuti, come è successo più di 25 volte in questa stagione. Con questo assist De Rossi dà ragione, anche se si aspetta anche più gol dal suo attaccante. Delle 18 realizzazioni registrate dal suo arrivo al posto di José Mourinho, Lukaku ha realizzato solo due gol (sei per Dybala e quattro per Pellegrini).

Sembra che il nuovo metodo propugnato dall'ex nazionale italiano danneggi il Diavolo Rosso, abituato a vedere tutti i suoi compagni che lo cercano come priorità, attraverso lanci lunghi, cross o profondità. “Ma è calmo. Gli attaccanti si sentono frustrati se non segnano, ma Segnato nell'andata di Europa League (dieci giorni fa) “Ero molto felice per lui.”

Con il susseguirsi di partite di Europeo e Serie A, Lukaku potrà essere nuovamente mantenuto per mantenere una certa freschezza fisica e mentale. Anche il ritorno di Tammy Abraham (prossima settimana) aggiungerebbe un'ulteriore opzione a De Rossi, anche se lui si vede giocare in coppia. “Quando ho visto quanto erano vicini, mi sono detto che volevo che questi ragazzi suonassero insieme. Questa è un’idea che deve essere studiata e messa in pratica. Ma potrebbe piacermi.