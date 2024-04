Nadal ha sofferto dopo la sconfitta contro De Minaur a Barcellona

Il test è stato più affidabile del test del giorno precedente contro Copule, che è stato molto impressionante e costoso in termini di errori diretti. Come previsto, Rafael Nadal, forte e fiducioso al suo ritorno martedì, ha sofferto molto di più contro Alex de Minaur, che lo ha messo alla prova anche fisicamente nelle prime tre partite durate 26 minuti. Data la mancanza di gioco e di standard e l'esitazione in alcuni colpi, lo spagnolo ha dovuto vedersela con un avversario formidabile, fedele alla sua reputazione di cavaliere. Se era fiducioso in certi momenti della partita, il Maiorca ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo.