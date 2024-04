Che sia questo il preludio al ritorno di Finanzi alla guida dello Standard? 777 Sempre più sotto pressione: tutto il calcio

La gestione economica del 777 è lungi dal rassicurare tutti in Standard. Ma la famiglia Roche non è l’unica preoccupata.

Vi avevamo parlato qualche mese fa della possibilità che Bruno Venanzi tornasse alla guida dello Standard. Ciò è dovuto al fatto che 777 Partners non ha ancora pagato l'intero importo dovuto al precedente proprietario.

La questione comincia a diventare urgente: la seconda scadenza per saldare il debito residuo è il 20 aprile. La situazione è esattamente la stessa per il Vasco da Gama, altro club dei Galaxy 777. La differenza è che in questo caso la scadenza è a settembre.

Fiducia infranta?

Ma questo non impedisce al club di essere risoluto: la stampa brasiliana annuncia che il presidente Pedriño ha chiesto al fondo di investimento di garantire il pagamento. Vasco da Gama In questo modo si vuole garantire che il 777 sia effettivamente in grado di adempiere ai propri obblighi in tempo.

Il club sarebbe spaventato dalle notizie allarmanti sui 777 e dai ritardi nei pagamenti, che anche lì sono una realtà.

Si tratta di una richiesta che avrebbe potuto essere accolta molto male dal team americano, che rimpiangerebbe il tono aggressivo della richiesta e non sarebbe convinto della sua fondatezza data l'esistenza di questa scadenza, che dovrebbe essere di per sé sufficiente. Le prossime settimane sembrano un po’ più tranquille a Slişin?